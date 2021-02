Marcel Ciolacu despre taierea voucherelor de vacanta pentru bugetari: "Au promis lapte si miere. V-au mintit! Au dat drumul austeritatii!"

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat luni, 8 februarie, pe pagina sa de Facebook la anuntul facut de Ludovic Orban care a anuntat ca in acest an nu se vor da noi vouchere pentru vacanta.

"In campania electorala, au promis lapte si miere. V-au mintit! Astazi, au dat drumul austeritatii! Taieri peste tot. Cu barda. De la pensionari, de la copii, de la bugetari, de la Horeca, pana si de la transportul elevilor chiar in prima zi cu #scolideschise! Practic, astazi au ingropat toate sperantele unui popor intreg de a avea un trai decent, civilizat. Sperantele intregului mediu de afaceri la o revenire spre normalitate a economiei! Si este doar inceputul unui tunel lung si negru al austeritatii.

Minim 5 ani va lua Romaniei pentru a iesi din groapa in care ne-au aruncat acesti incompetenti. Nimic pentru popor, totul pentru clientela lor, pentru pilele lor, pentru rudele lor. Pentru toti cei pe care i-au plantat in functii platite gras. Pentru ei au bani! In rest, o mare de incompetenta si nicio solutie pentru redresarea economiei, pentru lupta impotriva pandemiei sau pentru protejarea nivelului de trai", a scris liderul PSD pe pagina sa de Facebook.