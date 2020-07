Marcel Ciolacu: "Moțiunea de cenzură va trece sută la sută". Câte voturi spune PSD că are acum

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, susține că PSD are în acest moment asigurate 204 din cele 233 necesare pentru ca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban, care va fi depusă la o dată încă nestabilită, să treacă în Parlament.

Marcel Ciolacu și-a exprimat luni convingerea că moțiunea de cenzură la adresa Guvernului Orban, anunțată de social-democrați în ultima perioadă, dar a cărei dată de depunere nu a fost decisă, va trece „sută la sută" în Parlament. „Nu e nici prima, nici ultima oară. Vom depune o moțiune de cenzură și va trece sută la sută această moțiune", a răspuns Marcel Ciolacu, în cadrul conferinței de presă organizată luni, la întrebarea privind discuțiile din cadrul Comitetului Executiv Național al PSD despre oportunitatea depunerii unei moțiuni de cenzură.

„Depunerea moțiunii de cenzură ține de mai mulți factori. În primul rând, să treacă. Eu am spus că în momentul în care vom depune moțiune de cenzură, moțiunea de cenzură trece sută la sută. Momentul este o decizie politică și se ia într-un for politic, respectiv în Comitetul Executiv al partidului și în discuții cu ceilalți președinți de partide cu reprezentare în Parlamentul României. În acest moment, Partidul Social Democrat are 204 voturi. Ca să treacă o moțiune de cenzură este nevoie de 233", a spus Ciolacu.

Încă de la jumătatea lunii mai, Marcel Ciolacu spunea că PSD și aliaţii săi politici vor depune o moţiune de cenzură la adresa Guvernului Orban, dar după stările de urgenţă şi alertă. În iunie, la finalul primei perioade de stare de alertă, reprezentanții ALDE spuneau că Guvernul Orban pregătește prelungirea măsurii pentru a scăpa de moțiunea de cenzură. La finalul lunii iunie, Marcel Ciolacu declara că partidul are 202 semnături pentru moțiune.