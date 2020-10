Marcel Ciolacu susține că nu se pot organiza alegerile parlamentare: "Este posibil să fie depus un proiect de lege în acest sens"

Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține că nu se pot organiza alegeri parlamentare în această perioadă şi spune că ia în considerare depunerea un proiect de lege: „Nu, nu se poate. Dar nu-i interesează altceva decât să se ţină alegerile, să înjure PSD-ul", a precizat Ciolacu la Antena 3, întrebat dacă, se pot organiza alegeri parlamentare, în condiţiile în care există un record naţional al infectării cu COVID-19.

Cum să ieşi tu, preşedintele României, în conferinţă de presă, când ai cel mai mare grad de infectare - încă nu s-a propagat cel de la alegeri, după două săptămâni vedem ce se întâmplă - are obsesie cu PSD - şi la sfârşit să spui românilor să respectaţi regulile, adică să vă spălaţi pe mâini, să purtaţi mască. Toate ATI-urile sunt pline. Lumea va avea o lehamite să meargă, mai ales după aceste imagini, Lumea va avea o lehamite să mai vină la vot, fiindcă nu mai contează ce votează ei, contează cine decide să fie la putere şi care este structura Parlamentului. Plus numărul de infectări, şi părerea mea este că vor depăşi 2.500, vor merge spre 3.000″, a adăugat liderul PSD. „Este posibil să facem acest lucru. Este posibil să fie depus un astfel de proiect de lege. Am văzut mai mulţi lideri, eu nu am cerut până acum, care au cerut acest lucru. Lideri din Parlament, nu din PSD", a spus Ciolacu, întrebat dacă social-democraţii vor face un proiect de lege ca să amâne alegerile.