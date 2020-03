Marcel Ciolacu: "Trei luni pierdute cu un guvern iresponsabil. Jocul președintelui și al PNL au avut un singur scop: alegeri anticipate!"

Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a postat pe Facebook un mesaj-analiza vizavi de situatia din parlament si desemnarea unui nou guvern:

"Asta aș fi spus azi în plenul Parlamentului. Dacă am fi avut condiții normale.

Stimați colegi,

Trei luni pierdute cu un guvern iresponsabil au lăsat urme adânci.

Jocul președintelui și al Partidului National Liberal a avut un singur scop: alegeri anticipate.

Știu, au aruncat țara în haos, au pus în pericol sănătatea parinților și copiilor noștri.

Au făcut-o cu cinism, premeditare, din calcule politice!

În condiții normale, dacă nu ar fi existat această epidemie, cu toții am fi votat împotriva acestui guvern al PNL.

Dar nu trăim vremuri normale!

PSD a propus un prim ministru, refuzat de președinte.

Un al doilea premier al PSD ar fi avut aceeași soartă. Și am fi aruncat țara într-o criză politică și mai mare.

Astăzi România are nevoie de un guvern cu puteri depline.

Va fi acesta în măsură să gestioneze problemele cu care ne confruntăm acum? Greu de răspuns...

Dar instituțiile statului și specialiștii care se luptă cu epidemia au nevoie de stabilitate și măsuri rapide.

Știu! PNL și Iohannis nu merită acest vot! Dar românii merită un stat funcțional care să poată reacționa rapid la pandemie.

Sănătatea și siguranța românilor merită votul nostru!

Doar românii!

Pentru acești oameni care stau în carantină, speriați de ceea ce îi așteaptă,

Pentru medicii și asistentele care sunt în prima linie a luptei cu virusul,

Pentru românii care cer de la noi responsabilitate,

Pentru românii care ne cer să lăsăm politica în spate,

Pentru toți aceștia,

Trebuie să votăm!

De mâine ne întoarcem și facem opoziție TOTALĂ! Le-am dat o șansă să facă bine pentru oameni. Orice greșeală o vor PLĂTI!"