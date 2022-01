Marcel Ciolacu vorbește despre aderarea la OCDE: "La nivel macroeconomic au fost atinşi indicatorii ţărilor dezvoltate!"

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi că, recent, România a fost invitată să adere la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - "o veste uriaşă" care în traducere înseamnă că la nivel macroeconomic au fost atinşi indicatorii ţărilor dezvoltate.

„România nu este o ţară săracă sau în curs de dezvoltare. Avem un potenţial uriaş, dar pentru a face parte din acest club select al statelor dezvoltate trebuie să sprijinim economia românească. (...) Nu cred că îşi permite nimeni, când există o asemenea majoritate parlamentară, când un guvern are susţinere de peste 70% în Parlament, să nu avem parte de lucruri aşteptate de către români şi lucruri măreţe, cum este aderarea la OCDE, cum este aderarea la Schengen şi să terminăm odată cu acel MCV. Niciun om politic în acest moment nu are nicio justificare să nu se implice în aceşti ani pe care îi consider anii cu cea mai mare provocare pentru România", a afirmat preşedintele Camerei Deputaţilor.