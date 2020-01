Mihai Tudose s-a intors in PSD

Europarlamentarul Mihai Tudose s-a reintors in Partidul Social Democrat. Anuntul a fost facut pe Facebook de primarul Brailei, Marian Dragomir.

"Mihai Tudose intra in echipa. Cel mai bun PRIM MINISTRU, braileanul care a semnat si demarat cel mai important proiect pentru sud-estul Romaniei - Podul peste Dunare, revine in forta la PSD.

Cu prietenie si respect, a fost randul meu sa semnez recomandarea lui pentru a reveni la PSD. Nu a fost usor, dar la final a ales echipa de la Braila. Oamenii fac diferenta!!! ", a scris Dragomir pe Facebook.

Edilul a precizat ca, in martie 1999, cand a intrat in politica, Mihai Tudose era presedintele Organizatiei de tineret. "Am crescut impreuna, am evoluat diferit, dar de fiecare data am sustinut Braila", a spus el.

"Am luptat cu adversari politici, ne-am asumat riscuri si in ultima perioada am luat atitudine impotriva celor care au incercat din interior sa puna interesul lor inaintea normalitatii. Acum vom lupta cu cei care incearca azi sa stearga Braila de pe harta investitiilor. Impreuna vom pune pe primul loc proiectele Brailei si modernizarea PSD. Multumesc, Mihai!!! ", a adaugat edilul.

Marian Dragomir a semnat adeziunea inscrierii lui Tudose in Organizatia Judeteana PSD Braila pe 7 ianuarie.

In ianuarie 2019, Tudose a demisionat din PSD, formatiune din care a facut parte 27 de ani.

Apoi, Tudose s-a inscris in Pro Romania, dar in noiembrie 2019 Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa colegului sau de partid, acuzandu-l ca a negociat cu Ludovic Orban votarea Guvernului si cu Claudiu Manda o reintoarcere in PSD. In urma scandalului, pe 2 decembrie 2019, Tudose a demisionat si din Pro Romania.