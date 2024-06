Minunatele afaceri pe bani publici ale consilierului favorizat de Virgil Pirvulescu

Virgil Pirvulescu, actualul candidat al PNL la Primăria Municipiului Ramnicu Vălcea, a pus pe lista de consilieri locali în 2020 mai multe personaje controversate din cadrul PNL. Unele dintre acestea se regăsesc și pe lista actuală.

Astăzi vă prezentăm cazul lui Grigore Craciunescu, un om de afaceri conectat la afaceri cu statul, cele mai bănoase fiind cele cu instituții publice din Ramnicu Vălcea.

Virgil Pirvulescu l-a apărat pe Grigore Craciunescu în repetate rânduri pe pagina sa de Facebook, deși presa locală l-a criticat pentru că ar profita de conexiunile sale pentru a-și maximiza profitul firmei. Pirvulescu a mers atât de departe încât a amenințat presa locală cu procese pentru că și-au permis să scoață la iveală afacerile bănoase.

Putem spune despre patronul SC Nordic Impex SRL, consilierul local Grigore Crăciunescu, că este „abonat" la contracte cu statul, având încheiate anul trecut mai multe contracte cu diverse instituții din Vâlcea, Sibiu și Craiova. Astfel, cu următoarele instituții, liberalul Crăciunescu a avut contracte de „livrare marfă": DGASPC Sibiu (60.000 euro), Spitalul Județean Vâlcea (100.000 euro), Spitalul de Psihiatrie Sibiu (5000 euro), Spitalul Horezu (10.000 euro), Spitalul Clinic Craiova (4500 euro), Spitalul Filantropia Craiova (11.000 euro), etc.

Împreună cu soția lui (care este angajată la aceeași firmă), consilierul local liberal Grigore Crăciunescu a ridicat doar in 2019 de la SC Nordic Impex SRL suma de peste 20.000 euro sub formă de salarii și dobânzi, la care se adaugă 3000 euro de la Consiliul Local. Grigore Crăciunescu avea in 2019 depozite bancare sau plasamente financiare de 12.000 euro, 50.000 de dolari, respectiv 50.000 euro.

În anul 2021, consilierul preferat al lui Virgil Pirvulescu a intrat samavolnic în Consiliul de Administrație al Piețe Prest. Conform majorității PNL - USR, în AGA Piețe Prest au intrat Grigore Crăciunescu și Cezar Bulacu. Aceștia au numit un Consiliu de Administrație (CA) provizoriu - patru luni, cu posibilitatea de prelungire pe încă două, dar doar în cazuri excepționale.

Noul CA provizoriu, care funcționează și în prezent, a fost format din cinci persoane și condus de liberala Viorica Carianopol, folosită drept ,,coadă de topor" pentru interesele de partid. CA - ul înțesat de peneliști și condus de Carianopol a luat decizia de a-i întrerupe contractul de mandat Adrianei Popescu după mai multe luni de contre. Au existat numeroase decizii ale CA pe care directorul Piețe Prest a încercat să le modifice pentru că nu erau în conformitate cu legea.