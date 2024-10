Nicolae Ciucă și Nicușor Dan - viziune comună pe 10 ani pentru București

Nicolae Ciucă și Nicușor Dan impartasesc o viziune comună pe 10 ani pentru București. Care este punctul comun care i-a unit în decizii și gndire pe cei doi lideri politici vedem in cele ce urmeaza.

Principalele mesaje:

• E important ca viitorul președinte al României să-și asume și un proiect pentru București.

• E un proiect care trebuie asumat pe o perioadă de 10 ani, inclusiv de către Guvern și Primăria Capitalei.

• Propun să mutăm sediul guvernului de la Palatul Victoria la Casa Științei, lângă Parlament. Se va putea numi Palatul Guvernului.

• Bucureștiul este inima economiei românești.

În București și Ilfov se realizează 30% din PIB-ul României.

• E o viziune care schimbă fața Bucureștiului și îi redă identitatea istorică și statutul de capitală a țării.

• Casa Științei are o suprafață interioară de 70.000 mp.

Poate să asigure mutarea instituțiilor guvernamentale, iar Palatul Victoria poate fi transformat într-un muzeu, iar Piața Victoriei poate fi redată publicului.

• Cartierul Justiției se va muta lângă Palatul Parlamentului și viitorul Palat al Guvernului.

• Clădirile în care sunt acum ministerele pot fi date universităților din București - pentru spații didactice, laboratoare etc.

Sediul actual al Guvernului va deveni muzeu, Executivul îşi va desfăşura activitatea unde se află Casa Ştiinţei, iar clădirile actuale ale ministerelor vor intra în posesia universităţilor, prevede proiectul pentru Bucureşti, prezentat sâmbătă la Parlament de candidatul PNL la Preşedinţia României, Nicolae Ciucă, în cadrul unui eveniment la care a participat şi primarul Capitalei, Nicuşor Dan.

„După prezentarea viziunii pentru România am considerat că este important ca viitorul preşedinte al României să şi asume şi un proiect pentru Bucureşti, un proiect pentru o capitală care să şi recapete identitatea istorică şi să devină una dintre cele mai frumoase capitale ale Europei. Este un proiect care trebuie asumat pe o perioadă de 10 ani, este un proiect care trebuie să se desfăşoare sub patronajul preşedintelui şi trebuie să fie, de asemenea, asumat de Guvern şi Primăria Capitalei. Am discutat toate aceste elemente cu domnul primar general. (...) Este o viziune care schimbă cu adevărat faţa Bucureştiului şi îi redă şi identitatea istorică, dar şi statutul de capitală europeană", a spus Ciucă.

Potrivit liberalului, Guvernul, care în prezent are sediul la Palatul Victoria, ar urma să se mute la Casa Ştiinţei de lângă Parlament, acesta reprezentând un proiect la care s-a gândit încă de când era premier. În opinia sa, Piaţa Victoriei poate fi transformată într-o piaţă volantă de weekend şi o zonă în care se pot organiza evenimente.

Totodată, după ce clădirea Guvernului va fi reabilitată, ar urma să fie transformată în muzeu, iar clădirile ministerelor ar putea să fie predate universităţilor, în felul acesta profesorii şi studenţii având suficient spaţiu pentru cercetare ştiinţifică şi activităţi de învăţământ.

Candidatul PNL a arătat că cetăţenii vor putea să aibă acces liber şi în grădinile din curtea Parlamentului.

„Vreau să mutăm toate ministerele aici cu Guvernul. Astăzi sunt împrăştiate peste tot în oraş, inclusiv cartierul Justiţiei pentru că vom avea Legislativ, Executiv şi Justiţie - toate în acelaşi loc. Vom face între Parlament şi Guvern o piaţă mare a oamenilor, aşa, o piaţă a democraţiei în care oamenii pot să se plimbe, pot să se adune, pot să dezbată, pot să protesteze. Chiar cred că este momentul să dispară zidurile dintre popor şi aleşi. (...) Avem zidurile de jur împrejurul Parlamentului. Este un proiect pe care ni-l asumăm ca aceste ziduri să dispară şi să se rupă această barieră între cetăţeni şi Parlament, pe de o parte, de cealaltă parte este vorba de deschiderea care se oferă pentru realizarea tuturor acestor obiective, în mod deosebit cel prin care se leagă Parcul Izvor şi se creează Parcul Arsenalului, absolut uşor de făcut şi cât se poate de practic, ca să nu mai vorbim de partea de estetică a tot ceea ce urmează să se realizeze prin acest proiect", a declarat Ciucă.

În opinia sa, Bucureştiul are nevoie şi de un centru de business, după modelul altor capitale europene.

„Când o să avem un centru de business şi la Bucureşti? Toate capitalele, toate oraşele mari au un City. Pe când unul şi la noi ? " s-a întrebat Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL a mai spus că viziunea proiectului va trebui asumată şi de următorul Guvern şi preşedinte.

„Subsemnatul, ca viitor preşedinte, îmi asumi patronajul acestui proiect. Este clar că el va trebui asumat de către viitorul Guvern şi primarul general al Capitalei", a punctat Ciucă.

Potrivit primarului Nicuşor Dan, proiectul prezentat sâmbătă de liderul PNL este unul „foarte coerent şi curajos".

„Numai cu câteva săptămâni l-am sunat pe domnul Ciucă şi i-am spus că vreau să ne întâlnim pe acel set de 20 de puncte pe care le am propus partidelor şi candidaţilor aleşi. (...) După ce ne-am întâlnit am văzut acest proiect care este unul şi foarte coerent şi foarte curajos. (...) Un program cum este acesta are o mare valoare pentru că el se duce pe mulţi ani şi se duce şi gândeşte grupat nişte funcţiuni care trebuie să fie grupate", a spus edilul.