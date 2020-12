Întâlnire secreta între Vasile Dâncu și George Simion. Se pune la cale o coalitie intre PSD si AUR?

Liderul AUR George Simion s-a întâlnit în secret cu Vasile Dâncu la sediul IRES. Cu doar două zile înainte Dâncu declara, în calitate de președinte al Consiliului Național al PSD, că „Nu avem niciun fel de discuţie cu AUR. Nu credem în acest moment, nici nu înţelegem foarte bine care este orientarea acestui partid, care este un partid contra sistem şi care probabil că se va raporta critic la toate partidele din mainstream-ul politic".

Marcel Ciolacu nu a exclus un eventual parteneriat politic cu Alianța pentru Unirea Românilor: „Esența politicii este să discuți cu toți actorii politici. Am anunțat în campanie că nu vom avea o discuție cu PNL. Nu cunosc cât de controversat este domnul Simion, nu am avut timp în această campanie să studiez ceilalți competitori. Dar românii au întotdeauna dreptate când votează. Vom avea o discuție cu toate forțele politice". Joi, șeful PSD declara însă că nu avusese vreo întâlnire cu liderii AUR: "Nu am avut nicio întâlnire şi nicio discuţie cu nimeni din conducerea AUR până în acest moment".

Potrivit Gândul.ro elementul de legătură dintre PSD și AUR ar fi Vasile Dâncu care a recunoscut că îl cunoaște pe George Simion de când era student. Contactat de digi24 pentru clarificări Dâncu a recunoscunt întâlnirea însă spune că avea legătură cu IRES iar Marcel Ciolacu a venit mai târziu. „Nu are legătură cu consultările. Am vorbit despre un studiu IRES în care am pus întrebări despre AUR. Nu am vorbit despre susținere pentru că nu ne-ar ajunge oricum. De asemenea, nu pot lucra la modernizarea structurii si brandului PSD în coaliție cu AUR. Ar fi un sacrificiu inutil dacă nici măcar nu poți face o coaliție de guvernare. Îl cunoscusem mai demult pe Simion, când era student".