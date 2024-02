O nouă ieșire a "deputatului Shaormă". Pesedistul Adrian Solomon și-a comparat alegătorii cu niște șoareci

În timpul unei conferințe de presă ce a avut loc la Vaslui, deputatul PSD Adrian Solomon a făcut declarații jignitoare, în stilul binecunoscut, la lansarea candidaților pentru alegerile locale din județ.

Plin de cinism, deputatul Solomon a declarat că nu trebuie să ne uităm la culoarea pisicii, referitor la doi liberali traseiști cooptați de PSD Vaslui, ci la faptul dacă ea poate sau nu să prindă șoareci, aici făcând referire, cel mai probabil, la votanți.

Această declarație care s-a vrut a fi metaforică exprimă cât se poate de clar cum se raportează acești candidați la cei care urmează să-i voteză, scrie Vremea Nouă.

La începutul conferinței de presă, Adrian Solomon a vorbit despre momentul important pentru orice om politic, care, anul acesta, va trece prin patru scrutinuri electorale: europarlamentare, locale, prezidențiale și parlamentare. Deputatul a declarat că, în prezent, sunt șase UAT-uri unde PSD încă nu și-a stabilit candidații pentru primării, printre care și municipiul Vaslui și orașul Negrești.

"A avut loc Consiliul Politic Județean PSD, prin care am validat candidaturile la majoritatea primăriilor din județ. A rămas în suspensie candidatura pentru Primăria Vaslui, o așteptăm pe Ana Rinder să revină din concediu pentru a avea discuțiile preliminare, apoi vom face publice datele sondajului care s-a încheiat săptămâna trecută. La Consiliul Județean, singura candidatură validată prin aclamație, nu neapărat prin vot, a fost a domnului Ciprian Trifan. Urmează ca, în perioada următoare, să începem să lucrăm la listele de consilieri locali și consilieri județeni, astfel încât până la jumătatea lunii martie aceste lucruri să fie finalizate pentru a putea intra în linie dreaptă pentru campania electorală. (...) E un an electoral complet, un an pe care orice om politic și-l dorește măcar o dată în viață și iată că noi am trăit să avem într-un singur an toate tipurile de alegeri. Despre alianțele locale, decizia coaliției a fost ca fiecare organizație în parte să ia decizia, iar decizia noastră luată astăzi a fost să mergem singuri în alegeri. Dacă cineva dorește să se alinieze în spatele domnului Ciprian Trifan este liber să ne propună un protocol de colaborare și apoi vom vedea care sunt căile de urmat "a declarat Adrian Solomon.

Potrivit acestuia, partidul pe care îl conduce va avea mai multe femei candidate anul acesta față de 2020.

Deputatul Adrian Solomon este celebru pentru episodul din 2020, când a făcut scandal noaptea, într-o shaormerie din București, după ce i s-a reproșat că nu poartă mască. Atunci a scăpat cu o amendă de 1300 lei.