Octavian Hoandra face dezvaluiri inedite din trecutul lui Klaus Iohannis, dar si despre legatura dintre Rares Bogdan si Eduard Hellwig

In jurnalul sau "de coronavirus", pe care-l publica pe siteul Ziuanews, jurnalistul si scriitorul Octavian Hoandra (de altfel si reputat realizator de televiziune, emisiunea sa "Realitatea Romaneasca" fiind premiata) face dezvaluiri incitante despre presedintele Klaus Iohannis dar si despre Eduard Hellwig, seful SRI, si Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL.

Tavi Hoandra descrie cu lux de amanunte, cu talentu-i recunoscut, cum a avut de-a face pentru prima oara cu Klaus Iohannis si de ce a ajuns sa-l pretuiasca la acea vreme pe cel ce avea sa ajunga presedintele Romaniei. Totodata, el povesteste cu farmec cum s-a intalnit prima oara cu Rares Bogdan, in ce conjunctura si in ce mediu si cum, la radul lui, actualul liberal de marca avea sa-l prezinte in public pe mai timidul Hellvig.

