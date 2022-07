Paul Stanescu: "Încrederea românilor în PSD se menține! Continuăm politicile pentru o societate mult mai echitabilă"

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, a facut recent următoarea declarație de presă referitoare la încrederea românilor în partidul pe care-l reprezintă:

"În ultima perioadă au apărut mai multe sondaje care confirmă că PSD a rămas partidul în care românii au de departe cea mai mare încredere. Cred că acesta este un semnal corect, întrucât de când am intrat la guvernare, obiectivul nostru strategic nu s-a schimbat. Am fost preocupați în mod alert, constant și responsabil față de grijile, fricile și nevoile tuturor românilor și, în special, față de cei mai vulnerabili.

Vom continua să promovăm și să susținem politici publice care să reducă inegalitatea și care să servească principiului dreptății sociale. Doar așa putem răspunde adecvat problemelor sociale actuale. Munca românilor trebuie să fie apreciată corect, iar dificultățile prin care trec aceștia să fie diminuate cu sprijinul statului, astfel încât ele să nu devină tragedii.

PSD este recunoscător românilor pentru că au observat și au apreciat eforturile noastre de a acționa cu responsabilitate și seriozitate în toate crizele. Am promovat soluții care să nu lase pe nimeni în urmă. Iar în cadrul coaliției am acționat de fiecare dată ca un guvern al tuturor românilor. Am asigurat o guvernare solidă și o stabilitate politică de care România avea nevoie în condițiile unei pandemii, a unei crize economice și a instabilității regionale. Vom munci în continuare să protejăm veniturile românilor și să sprijinim un mediu economic care să se poată dezvolta.

PSD este, astăzi, în plin proces de organizare și consolidare politică a filialelor. Am un singur mesaj: vom rămâne în preferințele cetățenilor dacă suntem în continuare aproape de ei și dacă vom reuși să oferim soluțiile și rezultatele așteptate, atât la nivel guvernamental, cât și local. Membrii PSD, indiferent de funcțiile pe care le dețin, trebuie să fie conștienți că acest capital de încredere pe care-l avem, este un bun comun realizat prin muncă, seriozitate și responsabilitate politică. Trebuie să-l protejăm. Am rămas și vom merge mai departe ca un partid dedicat intereselor oamenilor."