Poza care stârnit scandal: Ponta și Ciolacu și-au luat pufuleți pentru meciul de seara trecută. Ce a avut de comentat Simion

Contre pe Facebook între George Simion și Victor Ponta după ce fostul premier și Marcel Ciolacu au mers la cumpărături în supermarket.

Simion a reacționat la postare și le-a atras atenția că au cumpărat mere din magazin și nu de la producătorii locali. Sunt imaginile de la care a pornit schimbul de replici în mediul online între George Simion și Victor Ponta.

Imediat după publicarea imaginilor, președintele AUR a lăsat un comentariu: „Mere nu ați fi cumpărat și voi de la Voinești sau Fieni, v-ați dus la supermarket".

Ponta i-a răspuns imediat. Fostul premier spune că a fost cu Marcel Ciolacu și la producători și că merele le-au pus în portbagajul mașinii.

"George, am luat de la Fieni și am pus în portbagaj la mașină - că noi am venit cu mașina. Tu ai venit cu elicopterul și nu te-a lăsat pilotul să iei produse că nu e voie. Scump a fost elicopterul? Din subvenție?", a postat Ponta.

Victor Ponta a continuat să-l ironizeze pe liderul AUR. A mai publicat încă un mesaj: „Vine George și pune câte un măr plin de mere în fiecare apartament de 35 de mii de euro".

Comentariile internauților

Victor Ponta a fost criticat însă de internauți după mesajul postat. Un bărbat i-a transmis că i-a trecut vremea, iar un altul a scris, „Bravo, Victoraș, ai tupeu de când mănânci pufuleți".

Marcel Ciolacu și Victor Ponta au fost la cumpărături într-un magazin din Dâmbovița după o deplasare electorală. Cei doi politicieni si-au cumpărat: pufuleți, ciocolată, dar și câteva mere și au spus că sunt provizii pentru a viziona meciul.