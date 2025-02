Prezidentiabilii intre ei - Cristian Sima despre Călin Georgescu: Am făcut armata cu el, era comunist supus și turnător. Nu avea toate țiglele pe casă de la 19 ani

Cristian Sima, supranumit „brokerul fugar" - care si el a anuntat ca va candida la presedintia României -, a povestit despre perioada în care a făcut armata împreună cu Călin Georgescu, în perioada comunistă.

Sima spune că Georgescu era „turnător" și „comunist" și că l-a turnat pe el și pe alți colegi pentru că jucau bridge. De asemenea, Sima spune și că Georgescu avea legături atât de bune cu vechiul regim încât a putut să plece la Londra, în 1986, după ce a terminat facultatea. La întrebarea „Cum era Călin Georgescu în armată", răspunsul lui Sima a fost rapid - „Era turnător".

„Ne-a turnat că am jucat bridge și ne-a confiscat cărțile. Noi i-am explicat că bridge-ul e un joc de high life, nu e joc de noroc și e mai complicat. Nu cred că asta era problema lui (că jucau bridge - n. red.), atunci ca să supraviețuiești în armată făceai multe lucruri. Georgescu era gelos pe multe, că eu îmi permiteam, mă luam în gât cu... El era foarte supus, era comunist, păi nu uitați că maică-sa era secretara lui Angelo Miculescu, era ministru la agricultură, socrul lui Năstase (Adrian Năstase, fost premier - n. red.).

Georgescu în '86, când a terminat facultatea, a plecat la Londra, să știți că și eu aș fi plecat la Londra, am avut tone de oferte, inclusiv la Harvard să mă duc și dacă mă lăsau, îmi dădeau pașaport, mă duceam a doua zi", a continuat Sima. Acesta a dezvăluit că Georgescu l-a căutat în urmă cu aproape un an.

„Eu am rămas prieten cu Călin, m-a dus și la o petrecere la Casa Regală, pentru că dacă nu știți e prieten bun și cu Margareta și cu Duda. După-aia, acum nouă luni m-a sunat și a spus 'Cristi, nu vrei să ne luăm țara înapoi?'. Și i-am zis, da' când a fost a noastră, mă, vreodată, ca să ne-o luăm înapoi?

Eu pe Călin îl știu, adică el nu era cu toate țiglele pe casă la 19 ani, poate acum s-o fi schimbat, dar mă îndoiesc că am vorbit cu el și de curând. Dar are consilieri buni, purtătorul lui de cuvânt e avocatul meu, Doru Costea, care a câștigat procesele cu Puiu Popoviciu, cu Bogdan Chiriac, cu mulți, un tip foarte deștept. Are o echipă bună. Și finanțări destul de mari și nu de la ruși, de-aici, neaoș, românesc.", a mai spus Sima.

În anul 2012, în România izbucnea un mare scandal financiar provocat de Cristian Sima, considerat un guru al tranzacțiilor bursiere. Președinte al Bursei de Valori de la Sibiu, acesta și-a vândut mai toate proprietățile din țară și a fugit în străinătate cu banii clienților pe care îi gestiona prin intermediul firmei sale de brokeraj WBS Holding.

După zece ani, Cristian Sima s-a reinventat ca trainer - profesor - pentru cei care doresc să descopere cum se câștigă bani din tranzacțiile de pe bursă. O face prin intermediul unei platforme, Celindra, încasând pentru prestațiile sale diferite sume de bani sub formă de abonament.

Jurnaliștii citau mai mulți clienți de-ai brokerului care spuneau că nu mai puteau tranzacționa pe piețele externe prin intermediul societăţii, înregistrată în Insulele Virgine. Ulterior s-a descoperit că firma, nefiind înregistată în țară, nu se supunea reglementărilor românești, iar păgubașii nu aveau cum să-l tragă la răspundere pe brokerul fugar.

Ulterior, din Elveția, acolo unde s-a stabilit, Cristian Sima a făcut mai multe dezvăluiri, legat de viața politică românească, dar și despre lumea afacerilor autohtonă. Pe lista clienților cu care a făcut afaceri se aflau Viorel Hrebenciuc, Cătălin Predoiu, Radu Dimofte, Adrian Petrache, Adrian Năstase, Dragoș Dobrescu, Daniel Dăianu, Marie Rose Mociornița, Tudor Chirilă, Mihai Albu, Irina Socol, Alexandra Gătej și Dan Petrescu.