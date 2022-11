Prințul Șerban Dimitrie Sturdza: "Uniunea Europeană de astazi este o dictatură, nu o democrație!"

Prezent la conferința „Acea Europă în care credem", Prințul Șerban Dimitrie Sturdza a criticat fără menajamente Uniunea Europeană, acuzând-o de comportament dictatorial.

Prințul Sturdza a spus că a constatat, cu stupefacție, că Uniunea Europeană a preluat multe dintre tarele comunismului și ale totalitarismului pe care Estul Europei le-a simțit până în 1989.

„M-am născut și am crescut în comunism. 23 milioane de români eram prizonieri în propria noastră țară. Nu aveam dreptul să deținem un pașaport. Nu aveam dreptul elementar al liberei circulații. Trăiam sub imperiul fricii, al cenzurii și al autocenzurii. Regulile, îngrădirile, limitarea libertăților erau clare. Știam că ceea ce se vorbește acasă nu se repetă niciodată la școală, la serviciu, sau în public. Atunci, Europa occidentală reprezenta pentru noi lumea liberă. Este extraordinar de ciudat pentru generația mea, să admitem că astăzi, neo-marxismul ne vine exact din partea țărilor considerate altădată libere! Și avem astăzi, alături de noi, oaspeți occidentali ce s-au opus deja în țările lor acestor atacuri, dând naștere unor formațiuni patriotice noi. Vă felicit pentru curajul și determinarea de care ați dat și dați dovada!

După ce am fost forțați, în timpul comunismului, să ne exprimăm într-o limbă de lemn, astăzi suntem obligați să învățăm noua limbă de lemn a neo-marxismului și să acceptăm totodată pe lângă terminologia diabolică și reguli, obligații și îngrădiri ale libertăților noastre", a spus Sturdza. Acesta s-a întrebat dacă nu cumva UE va interzice cuvinte precum „mamă", „tată" și alte activități firești.

„Practic, aici, în România, am avut foarte puțin timp, după căderea comunismului, o relativă libertate. Constatăm astăzi că de la zi la zi avem mai multe îngrădiri. Ni se spune câți porci avem voie să creștem și câți litri de țuică avem dreptul să producem, pe an, la noi în gospodărie. În timpul lui Ceaușescu trebuia să bem înlocuitori de cafea, astăzi ni se spune să mâncăm gândaci în loc de produsele noastre naturale, tradiționale, produse chiar de noi .Am fost siliți să ne închidem minele de cărbune, peste câțiva ani nu ne vor mai lăsa să ne încălzim nici cu lemne. Totuși, cât de multe asemenea atacuri împotriva ființei noastre mai suntem dispuși să acceptăm?

Domnule și Doamnă, Mamă și Tată, Frate și Soră, Băiat și Fată, Bărbat și Femeie, sunt oare cuvinte ce ni se vor interzice să le mai folosim? Nu aceasta este Europa de mâine pe care ne-o dorim! Noua formă de naționalizare a proprietăților este supraimpozitarea, că e vorba de impozitul anual pe teren și clădire, sau de taxe succesorale, etc. România este țara cu cei mai mulți proprietari de locuințe din Uniunea Europeană. Iar proprietarul este suveran, nu este dependent, nu este supus, se poate revolta dacă îi este amenințată proprietatea etc. Cel ce deține o proprietate, are un rost, este legat de familie de comunitate și de țară.

După cum știm, niște minți diabolice, doresc nu doar reducerea populației mondiale, adică reducerea creației lui Dumnezeu, ci și a dreptului elementar la proprietate. Totodată, aceleași minți diabolice fac eforturi mari și pentru eliminarea numerarului și înlocuirea acestuia doar cu plăți electronice", a mai adăugat Prințul Sturdza.

„Mă înclin acum în fața tuturor celor ce, mai ales în ultimii doi ani, nu au plecat capul și aceasta chiar dacă au fost adesea tratați ca fiind paria societății, cu gândiri zise medievale! Cinste lor! Am fost acuzați că vehiculăm teorii ale conspirației. Dar ce ne facem cu toate declarațiile unor înalți oficilali care au fost făcute, înregistrate, distribuite, vizualizate și arhivate, înainte de a fi șterse de pe interrnet? Doar nu le-am inventat noi? Ne-am pus întrebări, ceea ce i-a deranjat pe mulți. Ne-au fost interzise niște drepturi elementare. Încet, încet, iată că adevărul iese la iveală, iar cel mai greu pentru cei ce ne arătau cu degetul, este să recunoască că s-au înșeșat! Am rezistat și cred că așa cum am rezistat acum, vom rezista și altor atacuri viitoare. Spuneți NU, fiți curajoși și demni! Altfel ce veți răspunde copiilor voștri atunci când vă vor întreba ce ați făcut pentru a opri toate acestea?", s-a întrebat el.