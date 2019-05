Producătorii români primesc subvenții noi de la Guvern

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că va înființa un nou sistem de subvenții pentru ca producătorii români să poată intra în concurență cu marile lanțuri de magazine. Oierii sunt acum principalii vizați.

"M-am întâlnit cu câteva zeci de oieri în Poiana Sibiului: oameni muncitori, oameni care muncesc din greu, și ei, și copiii lor, și nepoții lor, familiile lor. Muncesc nu numai pentru bani, muncesc pentru că vor să păstreze această tradiție milenară a oieritului în țara noastră. Împreună cu ei și cu ministrul Daea, am hotărât să le dăm și mai mult ajutor, și mai multe subvenții, și mai mulți bani, pentru că nu mai vreau să avem în România carne tratată, nu mai vreau să avem în magazine cutii de lapte care nu au lapte.", a spus Liviu Dragnea.

Nu sunt uitate nici celelalte categorii de producători. "O să facem un sistem de subvenții și de sprijin pentru legume și carne, pentru ca producătorii să intre în această concurență. Nu o să stăm cu mâna întinsă la nimeni. Casa de Comerț va fi suprafinanțată și va prelua producția din România prin rețeaua de magazine cu produse românești. Acolo trebuie să ajungem. Sunt ani de zile în care fermierii români merg la supermarketuri cu un camion și sunt umiliți în propria țară. Această țară poate să își facă propria rețea de magazine, pentru că nu acceptăm că în țara noastră să fim slugi.", a declarat Liviu Dragnea.

Liderul social-democrat spune că este singurul mod în care putem fi siguri că mâncăm doar produse sănătoase și astfel sprijinim și producția românească. "Vreau să le mulțumesc tuturor legumicultorilor din România care își ajută țara și care ne ajută să punem pe masa copiilor noștri legume sănătoase și care ne ajută să mâncăm românește ca să votăm românește. Am spus-o și o spun în continuare și o s-o spun mereu, până când toată țara o să audă: programul de tomate pe care l-am început se va dubla ca subvenții. De la 3.000 de euro vom merge la 6.000 de euro pe mia de metri pătrați și extindem și la celelalte legume, pentru că România are resurse.", a mai spus Liviu Dragnea.