PSD: Iohannis, știi să spui mulțumesc?

Un comentariu online provenit din surse ale PSD a ajuns viral pe internet. Practic este o analiza-sinteza despre miscarile politice care au fost pe scena politica in ultima vreme. Construit ca un pamflet, totusi, textul relateaza situatia reala si faptul ca Iohannis si Orban au avut de castigat numai datorita situatiei create cu criza coronavirusului, care a pus PSD in situatia de a trece premierul propus de Cotroceni. Redam in cele ce urmeaza articolul:

Nici în cele mai urâte vise ale sale nu și-ar fi putut imagina președintele Klaus Werner Iohannis că va avea " guvernul său" PNL, instalat la Palatul Victoria, grație unei mobilizări extraordinare și votului dat de PSD-ul căruia, atât el cât și premierul reinstalat, Ludovic Orban, îi doreau, cu patima, dispariția de pe scena politică!

Niciodată, vreodată, fanaticii dreptei, talibanii urii feisbuciste, nu și-ar fi putut închipui că "ciuma roșie" le va reașeza idolii în fotoliile guvernării! Și totuși, e realitate! Guvernul Orban 3, identic cu Orban 1 - cel demis prin moțiune de cenzură și cu Orban 2- cel care n-a mai apucat votul pentru că premierul și-a depus mandatul, în tentativa nebună de a continua scenariul anticipatelor inclusiv prin mascarada unui guvern Cîțu, propus ca să cadă - a fost învestit doar pentru că PSD a zis DA.

Din cele 286 de voturi pentru, majoritatea copleșitoare a venit de la PSD, în condițiile în care parlamentarii PNL au absentat masiv din cauza expunerii cu coronavirus la care au fost supuși de inconștiența unui coleg senator liberal. Putea PSD să voteze împotrivă? Politic, putea și avea toate motivele s-o facă!

Iohanis și PNL au demonizat metodic, cu ură și cu cinism, PSD-ul încă de când acesta a câștigat alegerile parlamentare din 2016. Propaganda împotriva ciumei roșii a fost împinsă la extrem, alimentată și încurajată de atitudinea președintelui Iohannis care a abuzat anticonstituțional de prerogativele sale prezindențiale și a blocat sistematic funcționarea guvernului PSD, inclusiv prin refuzul numirii unor ministri interimari.

De ce a ales PSD să întoarcă celelălat obraz? De ce nu i-a lăsat pe Iohannis și PNL să se afunde în consecințele propriei iresponsabilități? De ce a cedat în fața unui Iohannis care și-n aceste momente de mare cumpănă pentru români gândește și acționează tot electoral și o ține pe-a lui, cu "guvernul său" și cu " premierul său"? De ce PSD îl repune în scaunul de premier pe Orban, cel care declama sfidător că nu se lasă judecat de parlamentarii PSD și pe care-i acuza că n-au adus nimic bun României, doar sărăcie, dezinformare și slugărnicie? Pierde sau câștigă PSD? Faptele vorbesc!

1. La guvernarea țării țării, dar interimar și fără puteri depline, era cabinetul Orban. Inapt să dea ordonanțe de urgență necesare pentru combaterea epidemiei de coronavirus. Un vot contra al PSD ar fi însemnat continuarea crizei politice și inevitabil transformarea sa în monstrul care pune interesul politic mai presus de viața oamenilor .

2. Iohanis a refuzat desemnarea unui premier susținut de PSD ori al unei largi coaliții de uniune națională. A insistat până-n ultimul moment pentru anticipate și doar când n-a mai avut încotro, din cauza tragediei coronavirus, a renunțat la acest scenariu, dar l-a redesemnat premier tot pe Orban.

3. Inconștiența unui senator liberal care și-a contaminat colegii a aruncat și Parlamentul României în incapacitate de funcționare normală. Dacă PSD nu se grăbea cu învestirea guvernului Orban 3 țara rămânea și fără guvern cu puteri depline și fără Parlament; nu s-ar fi putut adopta, în regim de urgență, deciziile care se impun cu necesitate acum.

4. PSD nu are niciun interes politic că fie părtaș la o guvernare dezastruoasă cum deja se prefigurează cea liberală.

5.Din perspectiva PSD guvernul Orban e un rău necesar care, însă, flancat de specialiști, trebuie să aibă însă toate instrumentele și puterea să acționeze. Prioritatea maximă este salvarea vieții oamenior și cel care nu înțelege acest lucru și alege să continue circul politic riscă să fie măturat de furia populară.

În septembrie 2019, în campania electorală Iohannis se bătea cu pumnii-n piept zicând plin de emfază:"am fost un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbușească România". Se voia o metaforă menită să explice atacurile sale obsesive la adresa PSD, dar era o minciună grotescă, dat fiind performanțele economice evidente ale guvernării PSD regăsite într-o creștere consistentă a bunăstării generale.

Acum, șase luni mai târziu de la acel moment, PSD stinge criza politică întreținută de Iohannis și PNL. Se dovedește a fi un fel de pompier atomic real pentru România. Un gest de minimă decență politică impunea ca Iohannis, în numele tuturor românilor al cărui președinte ales este, să spună, după învestirea guvernului său, Orban 3. Multumesc PSD! M-am înșelat, ești partidul responsabil care ai pus interesul oamenilor mai presus de interesul de partid și ai dat țării guvern atunci când era mai mai mare nevoie de el.