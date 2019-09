PSD negociaza in forta pentru o majoritate parlamentara

PSD incepe in forta negocierile pentru pastrarea sustinerii parlamentare, chiar de astazi, din prima zi in care deputatii si senatorii se intorc la munca. Social-democratii au de dezamorsat criza guvernamentala provocata de plecarea ALDE de la guvernare.

Premierul va fi nevoit sa treaca prin Parlament noul Executiv, asa ca fiecare vot este important. Viorica Dancila a anuntat deja ca se va intalni astazi cu deputatii minoritatilor nationale, iar apoi are in vedere o discutie si cu UDMR. Dancila respinge categoric varianta ca PSD sa iasa de la guvernare de bunavoie. Premierul a explicat ca singura modalitate prin care PSD poate pleca de la Palatul Victoria este o motiune de cenzura, insa presedintele partidului nu crede in sansele de succes ale unui astfel de demers. PSD are in acest moment 203 parlamentari, iar pentru ca o motiune sa treaca este nevoie de 233 de voturi.