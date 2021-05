Rareș Bogdan, interviu fulminant: "Orban poate rămâne la șefia PNL cu un partid bolnav!"

Europarlamentarul si prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan acorda un interviu ziarului Libertatea in care anunta ca nu candidează la șefia PNL și „deocamdată” nici la prezidențialele din 2024: „Cu răbdarea se trece marea”. El explică de ce a decis să nu atace funcția numărul unu din PNL. Mai spune și că, orice s-ar întâmpla la congresul PNL din septembrie, el se va afla „100% în tabăra celui care va câștiga”. „Care va fi aia, vom vedea”, păstrează suspansul prim-vicepreședintele PNL.

A intrat în politică în 2019, după o carieră în presă. Și-a câștigat notorietatea în calitate de realizator al emisiunii „Jocuri de putere", iar plasarea sa în fruntea listei de la europarlamentare a fost considerată un succes în PNL. Asta i-a adus lui Rareș Bogdan, pe lângă mandatul de la Bruxelles, și funcția de prim-vicepreședinte în partid. La începutul acestui an, a formulat o serie de critici dure la adresa lui Ludovic Orban pentru modul în care au fost purtate negocierile de la împărțirea funcțiilor guvernamentale.

Libertatea: Domnul Ludovic Orban a propus data de 15 septembrie pentru organizarea Congresului PNL. A existat o consultare prealabilă în conducerea partidului?

Rareș Bogdan: S-a convocat un Consiliu Național. Luni, la Biroul Permanent, probabil se va hotărî data acestui Consiliu Național. Doar Consiliul Național poate stabili data Congresului, urmând să fie convocat până la 1 octombrie. Undeva între 15 și 30 septembrie. E o hotărâre pe care a luat-o Ludovic, ne-a comunicat-o, urmează luni să vină cu detalii.

- Au fost voci în partid care au criticat convocarea Congresului în septembrie?

- Da, domnul Florin Roman. Pe de-o parte trebuie organizat un congres, în același timp sunt voci care spun să nu ne concentrăm acum pe alegeri interne, care ar crea probleme în desfășurarea campaniei de vaccinare, cel puțin comunicațional, respectiv a chestiunilor legate de relansare și atunci ar fi fost mai bine ca aceste alegeri să se amâne puțin. Într-un partid sunt voci și voci, Ludovic Orban, președintele partidului, a hotărât asta.

- În opinia dumneavoastră, se impune organizarea congresului la 15 septembrie?

- Nu este vital pentru PNL, adică putem să mergem înainte și cu actuala conducere, dar este important să avem o conducere statutară. Nu am văzut asta ca pe treabă capitală. „De-o fi una, de-o fi alta... ce e scris și pentru noi, bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război"

- În momentul de față, în PNL e pace sau război?

- În momentul de față este pace, dar un congres poate declanșa război. Astăzi e pace. Gândiți-vă că miza congresului PNL e uriașă. Pentru că cine câștigă alegerile de președinte al partidului, în perspectiva anului electoral 2024, poate însemna foarte mult. Adică, președintele PNL poate fi, foarte probabil, candidat la Președinție, chiar dacă această candidatură este peste trei ani.

- În 2024 vom avea alegeri locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale. Credeți că viitorul președinte PNL trebuie să fie „locomotivă", adică cel care trebuie să tragă partidul și în cursa prezidențială?

- Avem alegeri și de guvernator. Este poate cel mai încărcat an electoral din istoria recentă a României... Sigur că președintele PNL va avea o șansă, dar asta nu înseamnă că el trebuie să fie și candidatul la Președinție. Poate fi complet altul.

Noi vrem să reușim să păstrăm în zona dreptei viitorul președinte al României, dar mie mi se pare puțin incorect să vorbesc astăzi despre Președinția României, atâta timp cât avem un președinte în funcție, apt, plin de forță și care are încă trei ani și jumătate de mandat. Deci, aș evita să vorbesc despre viitorul președinte, prefer să vorbesc despre actualul președinte și încă ce are de făcut pentru România.

- Ați anunțat că nu veți candida la șefia partidului. Ce anume v-a determinat să luați această decizie?

- Consider că încă am multe de făcut. Președinția partidului înseamnă că practic 80-90% din timpul tău este dedicat exclusiv PNL. Eu sunt o fire mai liberă, mai libertină, mai plină de inițiativă. Pentru moment, cred că există și alte opțiuni. Eu mă voi înscrie, în schimb, într-o echipă care sper să fie câștigătoare, în pozițiile doi-trei. Cred că poate să fie și altcineva care să ocupe poziția din fruntea partidului.

- Există posibilitatea de a reevalua această decizie? Dacă o vor cere filialele, de exemplu?

- Nu. Eu îmi știu foarte bine pașii. Cred că PNL are oameni foarte buni. Sunt ultimul venit din echipa conducătoare a PNL și cred că este normal să-mi fac puțin ucenicia în cadrul partidului. Chiar dacă am adus un plus, recunoscut de colegii mei, eu trebuie să-mi fac ucenicia în partid și după asta să mă bat pentru prima poziție sau altă poziție.

Interviul integral AICI.