Rares Bogdan face aluzie la Dan Barna in scandalul ochelarilor: "Nu e normal un comportament care sa semene cu cel al lui Adrian Nastase!"

Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat ca "gesturile mici tradeaza caracterele in momentele cheie", facand aluzia la liderul USR PLUS Dan Barna si la incidentul din Camera Deputatilor, in care un angajat al Camerei Deputatilor a fost chemat pentru a-i ridica ochelarii, cazuti de pe pupitru.

"Sunt anumite gesturi care tradeaza un anumit comportament. Noi timp de sapte ani am acuzat aroganta lui Victor (Ponta), comportamentul abuziv al lui Liviu Dragnea, al lui Mihai Tudose si al altora. Nu cred ca e normal, dupa 7 ani de opozitie agresiva, sustinuti de oameni in strada, cu o presa de multe ori prietenoasa, sa avem, unii dintre noi, un comportament care sa semene cu comportamentul lui Adrian Nastase. Si nu ma refer aici la comportamentul lui Florin Citu, Klaus Iohannis sau Rares Bogdan, ci al altora din coalitie. Nu vreau sa dau nume, dar daca va uitati la faptele saptamanii s-ar putea sa gasiti anumite gesturi care ...", a afirmat prim-vicepresedintele PNL. Intrebat daca se refera direct la Dan Barna, Rares Bogdan nu a negat. "E important sa nu sfidezi pe nimeni si sa nu te porti arogant in fata nimanui. Gesturile mici tradeaza comportamentele si caracterele in momentele-cheie", a replicat liderul liberal.

Liderul USR PLUS Dan Barna a fost criticat dupa ce un angajat al Parlamentului a fost chemat sa ii ridice ochelarii care cazusera in fata pupitrului, la sedinta de plen de luni. El a oferit propria versiune a celor intamplatesustinand ca o colega l-a chemat pe acel angajat, fara ca el sa-i fi cerut asta, si admite ca i-a indicat acestuia cu mana unde cazusera ochelarii. "Inteleg totusi ca nu am facut chiar bine si imi pare rau de gestul meu. Le multumesc insa lui Valentin si M (n.r. - colega sa si angajatul care a recuperat ochelarii) pentru ca au dovedit ca sunt oameni", a declarat Barna.