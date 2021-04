"Razboiul" lui Dan cu Iohannis pe Parcul National Vacaresti. Presedintele vrea sa fie sub Inaltul Patronaj de la Cotroceni, primarul il ia cu acte la Capitală

Primarul general Nicusor Dan a anuntat joi, 22 aprilie, ca Primaria Capitalei are in pregatire dosarul de candidatura pentru preluarea in administrare a Parcului Natural Vacaresti, cu obiectivul de a gestiona acest Parc conform celor mai bune practici europene in materie.

"Primaria Capitalei a marcat azi Ziua Pamantului prin participarea la un eveniment organizat in Parcul Natural Vacaresti, la care au fost prezenti presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ministrul Mediului, Tanczos Barna si reprezentanti ai mai multor institutii publice si organizatii neguvernamentale. Ma intereseaza mult aceasta zona, fiindca Primaria Capitalei are in pregatire dosarul de candidatura pentru preluarea in administrare a Parcului Natural Vacaresti, cu obiectivul de a gestiona acest Parc conform celor mai bune practici europene in materie. Am toata increderea ca va fi o candidatura de succes.

Ne propunem, dupa preluarea de la Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, sa finalizam planul de management, sa derulam activitati de igienizare, intretinere si paza, sa ne ocupam de infrastructura de vizitare - cu alte cuvinte, sa pregatim o experienta cat mai placuta pentru toti cei care vor sa vina in Parcul Natural Vacaresti. Ne dorim sa transformam acest Parc intr-o zona de referinta pentru spatiul verde urban al Capitalei, o zona educativa pentru copii si recreativa pentru familii.

Apreciez faptul ca evenimentul de azi a avut loc in prezenta presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis si a ministrului Mediului, Tanczos Barna, considerand acest lucru o dovada a interesului major al administratiei centrale pentru problematica de mediu din Bucuresti", a scris Nicusor Dan joi pe Facebook.

Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, joi, de Ziua pamantului, Parcul Natural Vacaresti, afirmand ca va acorda protectia sa si Inaltul Patronaj acestui parc si va fi infiintat un grup de lucru pentru dezvoltarea zonei. "Am venit astazi fiindca astazi este Ziua Pamantului si am crezut ca o vizita in Parcul Natural Vacaresti este exact potrivita pentru aceasta Zi a Pamantului. Nu cred ca spun un secret daca afirm ca Pamantul are nevoie de foarte multa protectie si asta implica nenumarate aspecte. Zona aceasta a aparut mai degraba intamplator, a fost descoperita de cativa entuziasti, care au infiintat o asociatie si profit de aceasta ocazie sa ii felicit pe acei entuziasti pe care i-am intalnit astazi aici si pe ceilalti membri din asociatie, rangerii cu care am vorbit, fiindca se ocupa de aceasta zona.

A devenit o zona foarte cunoscuta si in toata tara. Parcul Natural Vacaresti este un parc "salbatic", este o zona unde oricine doreste sa ia contact cu natura poate sa o faca foarte usor. Acest tip de parc "salbatic" exista de foarte mult in foarte multe orase din lume. La noi inca este o zona putin explorata si, de aceea, ma bucur ca exemplul Parcului Natural Vacaresti merge mai departe", a spus presedintele, dupa vizita. El a mentionat ca exista un interes in mai multe municipii de a infiinta astfel de parcuri, adaugand ca va acorda protectia sa Parcului National Vacaresti pentru a-i sublinia importanta.

"Pentru a sublinia importanta unui astfel de parc, a acestui parc si a conceptului, voi acorda protectia mea si Inaltul Patronaj acestui parc. Sper ca exemplul sa fie unul pozitiv si sa avem din ce in ce mai multe zone verzi si de acest tip, zone cvasi-salbatice. Avem, practic, in toate orasele mari din Romania un deficit de zona verde. Avem nenumarate blocuri, alei betonate, foarte putine zone verzi si in ultimele decenii s-a studiat si s-a gasit ca ele sunt vitale pentru o comunitate echilibrata. In acest sens, am discutat si impreuna cu domnul ministru, impreuna cu asociatia, cu cei interesati de aici. Cred ca trebuie sa intervenim un pic si pe legislatie, trebuie sa dam mai multa atentie acestei zone si cred ca toata lumea isi da seama ca asta este de fapt o mica parte dintr-o atentie pe care trebuie sa o dam mediului si naturii, ca sa traim cu totii intr-o zona mai placuta, mai sanatoasa si mai buna pentru generatiile care vin", a adaugat seful statului.

El a mai spus ca va fi infiintat un grup de lucru pentru dezvoltarea acestei zone. "Dupa parerea mea, este nevoie de un grup de lucru si deja, cu domnul ministru, am convenit sa fie infiintat acest grup de lucru, sa vedem, sa modernizam legislatia in domeniu. Fiindca in 2018, parerea mea este ca s-a gresit cand ONG-urile au fost scoase din ariile protejate, fiindca asociatiile sunt cele care vin cu oamenii cei mai interesati si cei mai dornici sa se implice pe proiecte din care ei nu castiga nimic.

Deci este o implicare civica de o calitate foarte, foarte buna si importanta. Pe de alta parte, avem institutiile statului care trebuie sa fie constiente ca ele au un rol aici, inclusiv in a face rost de finantare. Nimic nu se intretine singur. Aceasta zona trebuie protejata. (...) Impreuna cu domnul ministru, vom avea grija ca din acest grup de lucru sa se dezvolte si o modernizare a legislatiei, dar si instrumentele specifice pentru a interveni concret si pozitiv in aceste zone de parcuri naturale urbane", a adaugat seful statului.