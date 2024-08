România Mare, resuscitată. Zece partide au semnat protocolul de constituire a noii alianței

Protocolul de constituire a Alianței Naționale România Mare, „sub cupola" PRM, a fost semnat duminică, 4 august, coaliție care își propune să promoveze „idealurile și preocupările" Vetrei Românești, potrivit președintelui coordonator al alianței, fostul senator Dorel Onaca.

„Suntem un grup de inițiativă alcătuit din membri sau simpatizanți ai partidelor adevăraților patrioți și pornim de la constatarea că actualele partide parlamentare s-au depărtat cu totul de la linia interesului național, direcție promovată constant de Vatra Românească încă de la înființarea sa în februarie 1990. Părăsirea liniei naționale de conduită politică este principala cauză a situației inacceptabile în care am ajuns ca popor, ca stat, ca societate civilă. Considerăm că, față de situația grea, disperată, în care se află societatea românească, singura soluție este ca programul elaborat de Vatra Românească să fie însușit și promovat de o Alianță Politică. Avem nevoie de o Alianță dedicată idealurilor și preocupărilor care au legitimat Vatra Românească în viața publică, motiv pentru am decis înființarea Alianței Naționale România Mare, sub cupola Partidului România Mare", se arată în protocolului Alianței.

Noua alianță va promova „trei virtuți cardinale pentru o viață publică sănătoasă: onestitatea, competența profesională și capacitatea de a te dedica intereselor naționale", calități care vor constitui „criteriile de selecție și promovare" în structurile de partid. Potrivit lui Dorel Onaca, 10 formațiuni politice au semnat, duminică, protocolul, alte 26 anunțându-și intenția de a se alătura alianței. Onaca a precizat că urmează să fie evaluați candidații la alegerile parlamentare și prezidențiale, printre care, în cursa pentru Cotroceni, se numără el și Gheorghe Funar.

Convenția națională de constituire a Alianței va avea loc pe 25 august la Palatul Parlamentului, când vor fi prezentați candidații susținuți de coaliție la alegerile parlamentare și prezidențiale. Alianța va fi coordonată politic de către reprezentanții/liderii formațiunilor care o compun, mai prevede protocolul.