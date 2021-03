Scandal monstru la Bruxelles. Lista europarlamentarilor PSD, PNL și USR care au susținut legea LGBT - surprize majore!

Europarlamentari români au votat pentru implementarea legislației LGBT care permite evoluții șocante ale fenomenului transgender. Cine a votat "Pentru" și cine „Contra" vedeti in lista de mai jos.



Joi, la Bruxelles, a fost votat un proiect de lege controversat, prin care li se permite minorilor să "își schimbe sexul, numele și identitatea sexuală fără acordul părinților". Primul pas îl face Germania, care prin Guvern a promovat un proiect de lege ce va permite copiilor minori să își poată schimba sexul, numele și identitatea sexuală, fara acordul părintilor și chiar impotriva acordului acestora, considerându-se că "un minor știe mai bine decât un părinte ce este în interesul lui".

Organizațiile LGBTIQ declara că vor face presiuni ca toate țările UE să adopte această legislație rapid. De menționat că, deocamdată, proiectul UE prevede ca "Persoanele LGBTIQ trebuie să aibă libertatea de a-şi arăta public orientarea sexuală", dar este considerat de analistii politici de la Bruxelles drept "pasul decisiv pentru implementarea legislației".

Iată și lista europarlamentarilor români care au votat "Pentru" sau "Contra" acestui proiect controversat:

Voturi "Pentru":

1. Dan - Ştefan MOTREANU-PNL

2. Siegfried MUREŞAN - PNL

3. Gheorghe-Vlad NISTOR-PNL

4. Dragoş PÎSLARU - PLUS

5. Nicolae ŞTEFĂNUŢĂ-USR

6. Ramona STRUGARIU - PLUS

7. Dragoş TUDORACHE - PLUS

8. Dacian CIOLOS, - PLUS

9. Vlad-Marius BOTOŞ- USR

10. Carmen AVRAM - PSD

11. Maria GRAPINI - PPU

12. Claudiu MANDA - PSD

13. Victor NEGRESCU - PSD

14. Dan NICA- PSD

15. Rovana PLUMB - PSD

16. Adrian - Dragoş BENEA - PSD

Voturi contra:

1. Cristian TERHEŞ - PNŢCD

2. Traian BĂSESCU - PMP

3. Gheorghe FALCĂ- PNL

3. Mircea HAVA- PNL

4. Marian-Jean MARINESCU - PNL

5. Eugen TOMAC - PMP

Abţineri:

1. Vasile BLAGA- PNL

2. Daniel BUDA - PNL

3. Cristian BUŞOI - PNL

4. Iuliu WINKLER - UDMR

5. Rareş BOGDAN - PNL

6. Lorant-Gyorgy VINCZE- UDMR

Absențe:

1. Mihai Tudose - PSD