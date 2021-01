Scandalul de la PNL: Rareș Bogdan iese la atac în partid si-i cere demisia lui Ludovic Orban. "E doar începutul!"

Prim-vicepreședintele partidului, Rareș Bogdan, i-a cerut demisia președintelui Ludovic Orban. Europarlamentarul vorbește în prima sa ieșire de o reformă totală în PNL făcută de un grup așa-zis "reformist", reprezentat de edilii cu imagine bună în spațiul public. El se teme ca nu cumva coaliția de guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR să aibă soarta CDR.

„Dan Pavel a scris o carte despre istoria CDR. O o să le recomand colegilor mei această carte excepțională. O să fac cadou această carte colegilor mei din PNL, în frunte cu Ludovic Orban, i-o fac cadou și președintelui României, Klaus Iohannis, lui Florin Cîțu, ca să citească istoria CDR, ca nu cumva să facem vreo greșeală din greșelile pe care le-au făcut atunci Radu Vasile, Ion Diaconescu și ceilalți. (...) N-am vrut să ies până acum pentru că n-am vrut să afectez partidul. Azi nu avem alegeri. Acum singurul lucru la care trebuie să fim atenți e să sprijinim Guvernul Cîțu și să nu le facem lor vreo problemă.

În rest... voi spune lucruri! Începând de acum: acesta este începutul. Cu ceilalți din grupul reformiștilor din PNL n-am vorbit încă, dar urmează să ne întâlnim. Partidul are nevoie de o reformă totală. Partidul este cu atât mai puternic cu cât este mai unit și toată lumea are loc în el. Cred că Ludovic Orban va fi un excelent președinte la Camera Deputaților, dar nu cred că trebuie să fie și președinele PNL. A eșuat ca președinte al PNL. Am început ofensiva în PNL! E doar începutul: e nimic!", a spus Rareș Bogdan, la emisiunea Interviurile lui Cristoiu de la Aleph News.

„Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trăncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare că fără ei universul nu mai funcționează, că sunt mesianici pentru România și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc, restul sau stricat la cap. Ludovic Orban, din păcate, în loc să intre acolo și să rămână omul care a fost, la rândul lui i s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte, el le știe pe toate. Să ne înțelegem. El nu e un om rău. El e un premier care a fost bun într-o perioadă înfiorătoare pentru România. Eu îi contest modul în care a condus și modul în care a fost discreționar în decizii. El nu a consultat partidul când a vorbit despre un ministru. A venit cu o listă pe care a supus-o votului", a mai declarat Rareș Bogdan.

El este de părere că Orban nu trebuia să demisioneze din funcția de premier, ci din cea de președinte de partid. „Regret că a doua zi dimineața, după alegerile parlamentare, nu am ieșit cu Robert Sighiartău, cu Florin și ceilalți să cerem deimisia președintelui PNL pentru că a dus partidul la pierderea alegerilor. El nu avea de ce să demisioneze din poziția de prim-ministru, trebuia să-și dea demisia din poziția de președinte de partid. E primul președinte de partid din ultimii 30 de ani, care a pierdut alegerile și care a rămas în funcție, ceea ce este anormal. Și puteam să ne dăm noi ca exemplu demisia ca să-l obligăm și pe el. Nu am făcut asta, tot așa, ca să nu destabilizăm partidul înaintea negocierilor de formare a coaliției. Dar în momentul în care un premier și un președinte de partid îți obține în locul în care candidează 21%, atât a luat PNL la București, e o problemă și ea trebuie rezolvată. Partidul ăsta trebuie să aibă viitor, nu numai trecut și prezent", a spus Rareș Bogdan la Aleph News.

„Nu am candidat la parlamentare pentru că nu am fost invitat. Ludovic Orban a încercat să mă izoleze imediat după europarlamentare. Eu am stat, am stat, am văzut că nu apar pe pagina oficială partidului, că sunt ocolit și nu am zis nimic. Mai bine ziceam pentru că au fost organizații care m-au invitat în nume personal, dar intram în conflict cu Ludovic Orban dacă aș fi acceptat. Dar cel mai important era să-l duci pe Rareș Bogdan și pe Robert Sighiartău, să-i responsabilizezi, nu știu dacă veneam eu, dar ridicam lista la diaspora. (...) Partidul nu a făcut nicio analiză. Președintele partidului trebuia să-și dea demisia, să-și depună mandatul" a mai spus prim-vicepreședintele PNL.