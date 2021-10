Scenariul in care cred neo-liberalii lui Klaus Iohannis cu sprijin neo-marxist de la Dacian Cioloș: Guvern interimar "sine die" condus de Florin Cîțu!

Un plan discutat în PNL de neo-liberalii lui Klaus Iohannis dacă pică Guvernul este ca Florin Cîțu, cu sprijin de la Cotroceni si prin intelegere cu neo-marxistii lui Dacian Cioloș - de tip Renew Romania - să conducă "pe termen nedefinit" un cabinet interimar, dar cu acces la finantarea externa a PNRR si cu decizii in termene de licitatii si comisioane, avantajoase pentru ambele formatiuni politice. Fireste, daca si Cioloș iese sef la USR Plus vineri, existand sanse mari sa se intample asa după prima rundă de alegeri. Pentru PNDL primarii PSD vor intra in horă si vor forta conducerea centrala a lui Marcel Ciolacu.



Florin Cîțu să fie pe termen nedefinit prim ministru. Este ținta lui Iohannis si a neo-liberalilor care au pus mana pe PNL. "Vedem ce ne spune Președintele la consultări, dar nu avem nicio problemă să mergem așa. Cîțu are toată susținerea noastră, mergem înainte", spun sursele neo-liberale pentru presa politică interna si externă." O problemă va fi - mai spun liberalii de tip nou - cu situațiile urgente generate de pandemie și criza economică, precum și intrarea în iarnă, situații care impun decizii rapide prin Ordonanțe de Urgență." Un guvern interimar nu poate emite asemenea decizii. PNL-Cîțu și-a pregătit deja strategia în acest caz sub aripa Cotrocenilor lui Klaus Iohannis.

Planul în Parlament este ca proiectele pe care Guvernul vrea să le promoveze să fie negociate punctual cu celelalte partide. In ceea ce priveste PNRR, neo-liberalii spun ca nu exista motive pentru ca sa nu fie sustinere parlamentara intrucat toti au fost de acord cu acest plan. Pe subiecte precum PNDL 3, neo-liberalii sunt siguri de sprijinul PSD în Parlament, pentru că primarii social-democrați sunt direct interesați să acceseze fondurile guvernamentale și vor forța conducerea centrala a lui Marcel Ciolacu & Co sa cedeze, ca sa-si ia "șpăgile și comisioanele". Pe tema justiției, neo-liberalii spun că se vor putea înțelege cu USR Plus (indiferent daca Ciolos va fi sef sau nu) pentru că este tema lor electorală fundamentală și nu ar putea să voteze împotrivă. Și, în acest fel, Guvernul Cîțu, cu puteri reduse, ar putea să-și treaca proiectele guvernamentale pentru ca din postura de putere strict "administrativa" va putea sa "administreze" finantarile pentru partidele respective "underground".

In urma cu cateva zile s-a vehiculat si o alta varianta din laboratoarele de la Cotroceni dacă pică Guvernul Florin Cîțu prin moțiune de cenzură. Neo-liberalii vehiculează un scenariu conform caruia președintele Klaus Iohannis va propune "un premier de sacrificiu", dar care, in final sa-l aduca din nou pe Cîțu ca prim-ministru. Premierul desemnat in prima instanta, un "iepuras" neo-liberal, nu va fi acceptat de Parlament, deci trebuie gasit un nou prim-ministru. Scopul este ca PNL să câștige timp pentru următoarea manevră.

Pe perioada desfășurării evenimentelor, Guvernul va funcționa cu puteri limitate: nu va putea emite Ordonanțe de Urgență. În final, președintele Klaus Iohannis îl propune premier pe Florin Cîțu, cu susținere PNL, UDMR și un "nou grup parlamentar", care ar fi constituit din nemultumitii de la USR Plus care vor sa revina la guvernare. Asta in eventualitatea ca Dan Barna ramane ferm pe pozitii si presedintele USR Plus. Daca insa Dacian Ciolos iese presedintele formatiunii neo-marxiste, atunci se va incerca prin Iohannis o intelegere cu noul lider ca sa revina la guvernare in urmatorul guvern Cîțu. Deocamdata, chiar daca Ciolos este desemnat vineri presedinte la USR Plus, neo-marxistii nu-si permit să schimbe brusc macazul si sa voteze impotriva motiunii de cenzura, mai ales ca atat Barna cat si Cioloș și-au facut campanie electorala impotriva lui Cîțu, dar asta "se poate rezolva" cu banii "guvernamentali" de la PNRR.

PNL are 100% siguranța că alegerile anticipate pot fi evitate, pentru că dizolvarea Parlamentului o poate face doar Klaus Iohannis, numai dacă șeful statului vrea, nefiind o obligație în acest sens. Constituția spune că Președintele „poate", deci nu este obligat, să dizolve Parlamentul după ce parlamentarii au respins două propuneri de premier. Orice alegeri anticipate vor aduce la putere PSD. Social democratii au declarat ca vor anticipate dar la primavara, ca sa evite o guvernare in situatia de val 4 pandemic si cresterea preturilor utilitatilor si alimentelor in aceasta iarna.