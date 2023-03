Se coace o nouă variantă pentru funcția de City Manager al Constanței: Sorin Chiriță

După ce, pe rând, variantele Alin Vintilă și Viorel Farcaș au picat, pentru funcția de City Manager al Constanței, sursele noastre din Primăria Constanța ne-au transmis că Ani Merlă face pressing la primarul Vergil Chițac pentru a-l aduce în această funcție pe Sorin Chiriță.

Născut în Constanța, Sorin Chiriță este expert în atragerea de fonduri europene, cu o experiență în domeniu de peste 25 de ani. A făcut parte din echipa Gabrielei Firea, fiind inițial consilier în atragerea de fonduri europene, iar apoi chiar city manager al Capitalei. Pentru Constanta.INFO, Sorin Chiriță a spus că funcția respectivă îl interesează mai puțin, fiind mai degrabă dornic de o discuție serioasă legată de viitorul orașului în care a crescut.

"Pe mine nu mă interesează funcția de City Manager. Nu despre asta e vorba. Am din ce trăi, așa că aș accepta să ajut Constanța și gratuit. Aș prefera să ajut în construirea unui plan concret, pe termen lung, pentru a scoate acest oraș din mizerie. Mi-aș dori o discuție serioasă în acest sens, cred că pot ajuta, aș vrea să văd un plan pe cel puțin cinci ani, pentru Constanța. Funcții, am tot refuzat. L-am refuzat pe Nicușor Dan care și-a dorit să fiu City Manager, am refuzat-o pe Viorica Dăncilă care m-a dorit ministru al Energiei, nu despre funcții e vorba. Eu vreau să-mi pun toate cunoștințele la dispoziție, pentru o strategie concretă, serioasă, care să dezvolte Constanța. O asemenea discuție, da, aș accepta", ne-a declarat Sorin Chiriță.

