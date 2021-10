Se miră de ce românii nu se vaccinează! Klaus și Carmen Iohannis se plimbă fără mască pe stradă în Sibiu deși legea îi obligă să o poarte

Preşedintele Klaus Iohannis şi soţia sa Carmen se pilmbă liniștiti pe strazile din Sibiu fară să poarte mască, sfidând legea care ii obligă să o utilizeze.

In filmarea postata pe internet se vede ca seful statului si sotia sa sunt singurii care nu poarta masca, pana si bodiguarzii lor sunt cu masti, ca si oficialii care i-au intampinat. Chiar daca presedintele a anuntat ca si-a facut si a treia doza de vaccin asta nu inseamna ca nu poate transmite boala si sa nu contacteze Covid, caz in care o imbolnavire grava (caci si vaccinatii pot face forme grave) pune in pericol siguranta statului. In plus, cum ar vrea presedintele sa fie un exemplu pentru populatie sa mentina masurile de protectie?! In acelasi timp, Klaus Iohannis care declarase inconstient cu cateva luni in urma ca "noi practic am oprit pandemia" se mira ori de cate ori apare la tv ca românii refuza sa se vaccineze.

Sotii Iohannis au fost prezenţi duminică la slujba de la Biserica Evanghelică din municipiul Sibiu, cu această ocazie având loc şi inaugurarea lăcaşului de cult după renovare. Klaus Iohannis și Carmen Iohannis au "uitat" faptul că în Sibiu este obligatorie purtarea măștii inclusiv pe stradă, iar în drumul către biserică au fost surprinși fără mască. De remarcat faptul că toți oamenii din jurul cuplului prezidențial purtau mască, inclusiv cei care îi întâmpină pe Klaus Iohannis și Carmen Iohannis.

Municipiul Sibiu a intrat, de vineri, de la ora 20.00, în carantină de noapte. „Având în vedere situația epidemiologică înregistrată la nivelul municipiului Sibiu și a localității Bazna reamintim cetățenilor faptul că începând de astăzi, vineri, 08.10.2021 se aplică măsurile specifice pragului de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile mai mare de 6 la 1.000 de locuitori şi mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, urmând ca de luni, 11.10.2021 să intre în vigoare noi restricții specifice pragului de incidență înregistrat astăzi", se arată în comunicatul transmis de Prefectura Sibiu, vineri seara.