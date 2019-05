Serban Nicolae cere remaniere mai larga in PSD

Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat vineri ca este nevoie de modificari „ceva mai ample si in compozitia echipei guvernamentale si in structura Guvernului" dupa europarlamentare, in contextul in care momentan PSD a stabilit sa schimbe doar 3 ministri.

Context: Premierul Viorica Dancila nu vrea restructurare si spune ca este putin probabil sa-si schimbe opinia. Restructurarea Guvernului nu se poate realiza daca premierului nu solicita acest lucru Parlamentului.

„Din punctul meu de vedere, este necesara o discutie despre remanierea guvernamentala dupa alegerile europarlamentare, tocmai pentru ca noi nu parazitam alegerile si votul pe care il dau cetatenii cu teme secundare sau de interes particular, dar cred ca ar fi nevoie de o restructurare a Guvernului, nu pentru ca ar trebui sa verificam majoritatea deja existenta si verificata in Parlament, ci pentru eficientizarea activitatii guvernamentale.

La acest moment, e nevoie de modificari ceva mai ample si in compozitia echipei guvernamentale si in structura Guvernului. Dar asta voi discuta in fata colegilor mei la Comitetul Executiv al PSD. Faptul ca doamna prim-ministru are o optiune proprie in aceasta privinta nu inseamna ca e exclusa oricare dintre variante", a spus Serban Nicolae.