Sondaj surpriza pe scena politica: Cine are prima sansa sa castige congresele PNL si USRPLUS

Un nou sondaj agita spiritele in Partidul National liberal (PNL) si USRPLUS, cele doua partide aflate la guvernare. Cu aproximativ 4 luni inainte de Congresul PNL, un sondaj Avangarde, realizat in perioada 20-30 mai, evidentiaza faptul ca Ludovic Orban are prima sansa de a castiga un nou mandat la sefia PNL, urmat de Emil Boc si Florin Citu.

Astfel, chestionati cine ar fi mai potrivit sa conduca PNL dupa Congresul din septembrie, 40% dintre cei care voteaza PNL l-au indicat pe Ludovic Orban, 28% pe Emil Boc si doar 17% pe Florin Citu.

Iata cum arata clasamentul:

40% Ludovic Orban 28% Emil Boc 17% Florin Citu 12% Rares Bogdan 2% altul

Dan Barna, scor dublu fata de Dacian Ciolos

Diferente foarte mari si la USRPLUS. In sondajul realizat de Avangarde in perioada 20-30 mai, 53% dintre cei care voteaza USRPLUS il vad pe Dan Barna conducand in continuare formatiunea politica si doar 25% il indica pe Dacian Ciolos ca viitor presedinte al partidului.

Cum arata clasamentul:

53% Dan Barna 25% Dacian Ciolos 9% Nicusor Dan 12% nu stiu/ nu au raspuns 1% altul

Sondajul Avangarde a fost realizat in perioada 20 - 30 mai, pe un esantion de 915 de subiecti, intervievati prin metoda CATI (interviuri telefonice). Sondajul are o marja de eroare de 3,2% pentru un nivel de incredere de 95%.