Ulieru, fost purtător de cuvânt al SRI: Rusia a acționat în alte regiuni și a obținut lichidarea unipolarismului!

Colonelul SRI(r) Nicolae Ulieriu, primul și cel mai longeviv purtător de cuvînt al serviciului, a făcut declarații spectaculoase într-un interviu acordat azi postului Canal 33. Conform acestuia, Rusia nu doar că nu a pierdut din cauza războiului, dar a lichidat, practic, unipolarismul din geopolitica ultimelor decenii în favoarea multipolarismului.

"Mi-am notat o declarație a lui Serghei Lavrov de acum un an, din martie: "Nu este deloc vorba despre Ucraina, ci despre ordinea mondială. Lumea unipolară se retrage iremediabil în trecut. Se naște o lume multipolară".

La momentul cînd a fost făcută această declarație, și luni de zile după aceea, îmi aduc aminte că Lavrov a fost luat în derîdere. Au fost comentatori la principalele noastre posturi TV, la Antena 3, la Digi24, care au afirmat, aproape cu aceste cuvinte, că Lavrov a fost, într-adevăr, un ministru de externe puternic, dar acum, după ce Rusia a fost izolată din cauza intervenției în Ucraina, el nu mai valorează aproape nimic și nu se mai uită nimeni în gura lui și nu mai face doi bani.

Or, dacă ne uităm la situația din martie 2023, deci la un an după declarația asta, vedem că Lavrov are din ce în ce mai multă dreptate. Rusia nu doar că nu a fost redusă la tăcere, dar ea a acționat în alte regiuni și a obținut succese. De pildă, cine se aștepta ca în urma vizitei lui Lavrov în Republica Sud-Africană ministrul de externe al statului african să declare că e total nepotrivit și infantil să ceri Rusiei să se retragă din Ucraina? Și, totodată, a mai declarat că Rusia și Republica Sud-Africană vor colabora foarte strîns în domeniul social, politic și militar, ceea ce e foarte important.

Faptul că China a mediat acordul dintre Iran și Arabia Saudită, care de șapte-opt ani întrerupseseră orice relație diplomatică, este iarăși un semn că această lume unipolară în care SUA și Europa se încăpățînează să creadă încă, această lume se retrage, cum spune Lavrov, în trecut.

Faptul că, recent, două nave militare iraniene au ancorat în rada portului Rio de Janeiro iarăși dovedește că SUA nu mai au monopolul politicii mondiale, pentru că, potrivit doctrinei Monroe, în America Latină nu avea voie să pătrundă nicio putere străină cu excepția SUA. Și mai sunt lucruri care se întîmplă. În acordul dintre Iran și Arabia Saudită cred că subliminal au acționat și rușii. Lukașenko, persona non grata în Europa din cauza prieteniei lui cu Putin, a fost invitat la Beijing și primit cu onoruri de însuși președintele Chinei. Trăim într-o reașezare a polilor" a conchis colonelul SRI.

