Vasile Dincu pregateste reintoarcerea lui Robert Negoita in PSD: "Ii aducem inapoi pe cei care au avut conflicte"

Vasile Dincu, presedintele Consiliului National al PSD, sustine ca formatiunea politica pe care o reprezinta are un proiect: aducerea in partid a celor care au plecat.

Politicianul a facut aceste precizari in contextul in care presa a scris despre o reintoarcere a lui Robert Negoita in PSD. Cel din urma chiar a facut recent o vizita la sediul PSD si se afla in relatii bune cu Marcel Ciolacu. "Negoita se intoarce pentru a nu fi singur. A face parte dintr-un partid inseamna si altceva. A avut el niste conflicte cu fosta conducere a PSD. Un proiect al nostru e sa-i aducem inapoi pe cei care au avut conflicte, sa le zicem asa, personale", a spus Vasile Dincu.

Robert Negoita a plecat cu scandal, anul trecut, din PSD. A infiintat apoi un nou partid, Partidului Bucuresti 2020, din partea caruia a candidat la alegerile locale si a castigat un nou mandat de primar al Sectorului 3. Potrivit legislatiei, un primar isi pierde mandatul daca pleaca de la un partid la altul, dar nu si daca partidul sau fuzioneaza cu alt partid.