Victor Ponta: Ipocrizia USR pe tema Crizei Energetice n-are limite dar nici solutii!

Fostul prim-ministru Victor Ponta remarca pe pagina sa de Facebook o ipocrizie maxima a USR pe tema majorarii preturilor la energie intr-o asa-zisa "piata libera".

"Deci reprezentantul oficial al USR pentru zona de Energie - doamna Cristina Pruna - ne spunea in Decembrie 2020 ce 'odios' a fost Sistemul introdus de (evident) PSD de reglementare a preturilor; si ce bine o sa ne fie cu liberalizare acestora! Acum, in Septembrie 2021, tot doamna Pruna, tot de USR (care a fost la Guvernare cu PNL pana saptamana trecuta) voteaza pentru Comisia de Ancheta propusa de (evident) PSD privind situatia preturilor din energie! Dincolo de ipocrizie si lipsa de solutii - credeti ca acesti oameni, o data intorsi la Guvern, vor fi in stare sa ne scoata din Criza in care tot ei ne-au bagat?", scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.