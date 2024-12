Victor Ponta: „Nu o voi vota pe Elena Lasconi, nu e pregătită să fie președinte." Ce spune despre Călin Georgescu

Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a declarat că nu o va vota pe Elena Lasconi la alegerile prezidențiale din turul 2 de duminică, precizând că toți liderii social democrați cu care a discutat, cu o singură excepție, vor face același lucru. Cu toate acestea, Ponta refuză să afirme dacă votul său va merge către Călin Goergescu.

Întrebat dacă se poziționează în tabăra pro-Georgescu, Ponta a răspuns: „Eu nu sunt în conducerea PSD, sunt invitat de domnul Ciolacu, în baza experienței pe care am avut-o, și acum sunt ales deputat PSD. Eu am susținut decizia luată de toată conducerea PSD legată de faptul că în turul 2 noi nu avem un candidat. Eu l-am votat pe Marcel Ciolacu, nu avem un candidat și nu e cazul să spunem noi de la București fiecărui votant PSD ce să facă, din două motive.

În primul rând, votantul PSD nu ne-ar asculta pe noi, ar vota tot ce crede el că e bine, iar în al doilea rând, pentru că PSD fiind acum cel mai mare partid din Parlament are obligația să păstreze un anumit echilibru pentru viitor. (...)Nu pot să vorbesc în numele tuturor votanților PSD. Cei cu care eu am intrat în contact, vorbesc și de alegători în timpul campaniei și mai departe lideri de partid, cu o singură excepție, tot mi-au spus că nu sunt de acord și nu ar vota-o pe doamna Lasconi".

Ponta susține că Elena Lasconi nu e pregătită pentru funcția de președinte al țării. „Eu, de exemplu, nu o consider pe doamna Lasconi pregătită și capabilă să exercite o funcție atât de importantă. De asta n-am votat-o nici în primul tur, l-am votat pe Marcel Ciolacu", spune el. Despre Călin Georgescu spune că „nici atât" nu e pregătit să fie președintele României. „Asta e părerea mea și am dreptul la ea, că așa e democratic", adaugă acesta.

Întrebat cu cine va vota în turul 2, Ponta a spus: „În primul rând, respect decizia PSD, pentru că am participat la luarea deciziei PSD anunțată ieri de Marcel Ciolacu, care a zis fiecare pesedist votează cu cine crede el. Mi-e foarte clar acest lucru. În al doilea rând, pot să vă spun în acest moment cu cine nu votez. Nu o să votez cu doamna Lasconi. Cu cine votez, dacă votez, o să vă spun duminică". Deși susține că nu o va vota pe candidata USR în finala pentru Cotroceni, Victor Ponta refuză să spună dacă va pune ștampila pe numele lui Călin Georgescu.

„Eu fac mai multă analiză și genul ăsta de atac la un candidat am văzut acum o lună la Donald Trump, era foarte atacat și tocmai asta i-a adus voturi. Am impresia că astăzi, când vorbim, același lucru se întâmplă în România. E o opinie și o analiză. Cu cât este atacat mai tare un candidat, oamenii neavând încredere în cei care îl atacă, trec de partea lui. Așa s-a văzut în America. se pare că așa va fi și în România", spune el. Întrebat dacă ia în calcul să-și anuleze votul, el a spus că da. „Mă gândeam la asta, categoric da".