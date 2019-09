Viorica Dancila, vizita de lucru in SUA. Care este programul oficial al primei zile

Premierul Viorica Dancila a plecat ieri spre SUA cu o cursa de linie, liderul de la Palatul Victoria urmand sa aiba intalniri cu vicepresedintele SUA, Mike Pence, dar si cu reprezentantii unor comunitati evreiesti. Guvernul a facut public programul primei zile a vizitei de lucru a premierului in SUA:

Ora 11.00 Intrevedere cu Steven Fulop, primarul orasului Jersey (sediul Misiunii Permanente a Romaniei la ONU)

Ora 12.10 Intrevedere cu Ezra Friedlander, presedintele Comisiei de Comemorare a Acordului de Pace de la Camp David intre Egipt si Israel (sediul Misiunii Permanente a Romaniei la ONU).

Ora 13.00 Intrevedere cu conducerea Bancii Mondiale (sediul Misiunii Permanente a Romaniei la ONU). Participare la ceremonia de semnare a Acordului de imprumut, destinat "Programului pe baza de rezultate (tip PforR) in sectorul sanitar", dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare. Semneaza, din partea Romaniei, Eugen Teodorovici, ministrul finantelor publice, si, din partea Bancii Mondiale, Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru Romania si Ungaria, in regiunea Europa si Asia Centrala a Bancii Mondiale.

Ora 14.00 Intalnire cu presedintele Consiliul de Administratie al American Jewish Committee (AJC), David Harris (sediul AJC din New York). Pranz de lucru organizat de American Jewish Committee in onoarea prim-ministrului Viorica Dancila (sediul AJC din New York)

Ora 16.30 Participare la Dialogul liderilor pe tema raspunsurilor strategice pentru combaterea terorismului (sediul ONU)

Ora 19.00 Participare la "Gala Dinner" oferita de Arthur Schneier Rabinul Sef al SUA.