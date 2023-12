2,5 mil euro fonduri europene pentru "conservarea carnasierelor mari". Drept urmare au fost și sunt măcelărite câteva mii de animale domestice

Silviu Chiriac consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea din mai 2000 până în prezent adică aproape 24 de ani a cheltuit prin ONG ul său LIFE Natura, din 2002 și până în 2022 fonduri eruopene de 2,5 milioane de euro.

În acest timp în fiecare an carnivorele mari (lupii, urșii, râșii) distrug zeci de gospodării țărănești și fac praf sute de animale domestice. Principalul program care a înghițit 2,5 mil de euro se numește Carnivores Vrancea. Între anii 2002-2005 au fost cheltuite fonduri UE în valoare de 468.000 euro pentru conservarea carnivorelor mari. Între 2005-2009 alte fonduri UE în valoare de 577.000 euro pentru proiectul "Carnivores Vrancea" . Iar între 2014-2018 Fonduri UE 942.000 euro, iar din 2018 până în 2022 alte 500.000 euro, în total 2,5 milioane euro. După 2022 ONG ul lui Silviu Chiriac nu mai spune nimic despre ce sume a mai accesat.

Pe site-ul său se precizează că SilviuChiriac este Coordonatorul Departamentului de Protecţie a Naturii- Arii Protejate, consilier superior.

Manager al proiectului LIFE013NAT/RO/000205 " Implementarea celor mai bune practici si actiuni demonstrative pentru conservarea speciei Canis lupus in Carpații Orientali", perioada de implementare 2014 - prezent.

Expert tehnic in cadrul proiectului - POS Imbunatatirea managementului Siturilor de Interes Comunitar ROSCI0026 Cenaru si ROSCI0216 Reghiu Scruntaru (2013- prezent)

Manager al proiectului LIFE08NAT/RO/000500 " Cele mai bune practice si actiuni demonstrative pentru conservarea speciei Ursus arctos in zona centrala a carpatilor Orientali", perioada de implementare 2010-2014.

Manager al proiectului LIFE Nature LIFE05NAT/RO/000170 - Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a carnivorelor mari în judeţul Vrancea (2005-2010).

Manager al proiectului LIFE Nature LIFE02NAT/RO/8576- Conservarea in-situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea (2002 - 2005).

ONG ul cu trei membri și o cheltuială de 2,5 mil de euro

Printre cei care-l secondează pe Chiriac este Ion Mihai Pop care se recomandă plin de sine "Mihai este membru al Asociaţiei pentru Conservarea Diversităţii Biologice, fiind responsabil în cadrul proiectului de coordonarea activităţilor privind conflictele om-urs şi realizarea ghidului pentru monitorizarea populaţiei de urs brun.

Având o experienţă de zece ani în conservarea carnivorelor mari şi a habitatelor forestiere, este implicat activ şi în alte proiecte ce vizează conservarea carnivorelor mari. Este membru în Grupul Naţional de Lucru pentru Conservarea Carnivorelor Mari şi membru al Societăţii Germane de Mamalogie. În anul 2011 a susţinut lucrarea de disertaţie "Studiul pagubelor provocate de urs şeptelului din zona judeţelor Covasna, Harghita şi Vrancea " în cadrul Facultăţii de Silvicultură din Braşov şi a publicat lucrarea "Ursul brun de la conflict la conservare".

Un alt secund al lui Chiriac este și Radu Mihai Sandu care este consilier in cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea in domeniul protecția naturii. În cadrul proiectului este responsabil de implementarea actiunilor privind monitorizarea bârloagelor de urși si coordonatorul Unitatii Mobile pentru Salvarea Animalelor Salbatice si al Centrului pentru Reabilitarea Carnivorelor Mari din localitatea Lepșa. Este membru în Grupul Național de Lucru pentru Conservarea Carnivorelor Mari. A contribuit activ la activitățile de monitorizare a carnivorelor mari începand cu anul 2002 si a fost implicat in numeroase proiecte privind conservarea diversității biologice din județul Vrancea.

În concluzie LIFE Natura are trei membri mari și lați și o cheltuială de 2,5 mil de euro în 20 de ani de zile, rezultă un venit/cheltuială de 41.666 euro pe an adică 3.472 euro pe o lună calendaristică pentru fiecare din cei trei membri.

M.G.G.