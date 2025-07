Christian Sabbagh critică dur sistemul public de sănătate după ce a avut AVC: "Zâmbeam, dar eram singur în lupta pentru viață"

Jurnalistul Christian Sabbagh a revenit la pupitrul știrilor Kanal D, la doar câteva zile după ce a suferit un accident vascular cerebral. A publicat pe Facebook o fotografie în care zâmbește, dar spune că imaginea ascunde o realitate dureroasă: lupta cu un sistem medical care l-a lăsat, în mare parte, pe cont propriu.

„Zâmbetul din această poză ascunde o luptă pe viață și pe moarte", scrie Sabbagh. El le mulțumește medicilor de la Spitalul Bagdasar-Arseni pentru eforturi, dar recunoaște că salvarea reală a venit din sistemul medical privat, unde a fost nevoit să se trateze pe banii proprii. „Pentru ce mai plătim taxe?", întreabă retoric jurnalistul, acuzând statul că oferă un sistem de sănătate care cedează exact atunci când este cel mai necesar.

"Medicii de la Bagdasar au făcut tot ce au putut. Le sunt recunoscător. Îi respect. Au luptat pentru mine. Dar bunăvoința lor nu a fost de ajuns. Am fost nevoit să-mi caut salvarea în afara sistemului public. Pe banii mei. În privat, unde am găsit tratamente și soluții. Astăzi sunt din nou la pupitrul știrilor Kanal D. Dar nu pot să nu mă întreb, pentru ce plătim taxe? În România, aproape 45% din salariul brut merge către contribuții. Plătim sănătatea ca pe o taxă obligatorie. Iar când viața atârnă de un fir, sistemul îți spune: Așteaptă! Îți spune că nu sunt locuri. Sau bani. Sau aparate. Sau interes. Eu am avut noroc. Am reușit să mă salvez. Dar câți nu apucă? Câți mor cu zile?", a mai punctat omul de televiziune.