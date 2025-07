Top 5 inventii care ne-au schimbat vietile, fara sa ne dam seama

Cred ca am observat cu totii avansul tehnologic extrem de rapid din ultimii ani de zile. Asadar, au aparut o multime de inventii care ne-au schimbat vietile, dar fara sa ne dam seama de acest lucru.

In cele ce urmeaza, vom vorbi despre 5 inventii care au un impact major asupra vietii noastre de zi cu zi, insa fara sa ne dam seama si anume:

Internetul Wireless

Iti mai aduci aminte de inceputul anilor 2000, atunci cand ne conectam la internet prin dial-up? Viteza internetului de atunci o puteam considera precum cea a melcului, deoarece stateam chiar si cateva ore pentru a descarca o melodie.

Insa tehnologia a evoluat extrem de mult, astfel ca, in doar cativa ani de zile, am trecut de la viteze extrem de mici la viteze incredibile de descarcare.

In acest moment, internetul Wireless se gaseste peste tot: in restaurante, acasa, in centrul oraselor sau chiar in trenuri si avioane.

Datorita internetului wireless, acum ne putem bucura de o multime de avantaje, printre care:

· Lucrat de acasa – in functie de job, nu mai trebuie sa ne deplasam fizic la un birou pentru a presta activitatea. In prezent exista o multime de locuri de munca ce se pot face direct din confortul casei

· Educatie online – in Romania, acest avantaj al internetului s-a putut observa in timpul pandemiei de COVID-19, atunci cand elevii au trebuit sa-si continue studiile de acasa.

· Jocuri online – acum putem juca din mers, de oriunde ne-am afla, atata timp cat suntem conectati la o retea wireless sau conectati la date mobile

Un alt domeniu in care internetul wireless este folosit extrem de mult este cel al jocurilor de noroc online. Daca in trecut trebuia sa mergem fizic la un cazino pentru a ne incerca norocul, in acest moment putem face acest lucru de oriunde ne-am afla. Ne trebuie doar o conexiune la internet pentru a putea accesa platformele de casino online.

Si un alt avantaj pe care il avem este ca in prezent nu trebuie sa depunem bani de la noi din buzunar pentru a juca la un cazino. Putem face acest lucru complet gratuit, cu ajutorul codurilor bonus fara depunere. Asadar, iti recomand sa vezi si coduri bonus casino daca vrei sa-ti incerci norocul la un operator online, deoarece ai posibilitatea de a juca fara a risca bani de la tine din buzunar.

Codurile QR

Din punctul meu de vedere, o alta inventie care a schimbat lumea destul de mult este codul QR, denumit Quick Reponse. Chiar daca el a fost inventat inca de acum 30 de ani, utilitatea acestuia se dovedeste mai degraba in prezent.

Pot spune ca acest lucru a fost influentat de asemenea de pandemia de COVID despre care am vorbit mai sus. Asta deoarece foarte multe cafenele si restaurante au renuntat la meniurile clasice si au dezvoltat meniuri bazate pe QR pentru a proteja clientii.

Insa codurile QR nu sunt folosite doar pentru a accesa meniuri in domeniul HoReCa. Cu un cod QR ai acces rapid la o anumita sectiune a unui site, la descarcare de aplicatii mobile, la plati de facturi, utilitati si multe altele.

Bateria litiu-ion

Probabil una dintre cele mai importante inventii din ultimii 40 de ani este bateria litiu-ion. Datorita acesteia, in prezent putem merge oriunde cu telefoanele mobile sau laptop-urile. Asta deoarece bateriile sunt mult mai usoare decat cele din trecut, se incarca mult mai rapid si au o durata de viata mult mai mare.

Datorita acestei baterii au putut fi create telefoanele moderne si automobilele electrice. Cel mai bune exemplu pe care pot sa ti-l dau este Tesla (divizia auto) care foloseste baterii litiu-ion in schimbul combustibilului clasic (benzina sau diesel). Tot acest tip de baterie se foloseste si la panourile solare sau la scuterele electrice.

GPS-ul

GPS-ul este o alta inventie care ne-a usurat viata de zi cu zi. Iti aduci aminte cand plecai in vacante, iar parintii tai foloseau harti printate pentru a vedea traseul pe care veti merge? Ei bine, acest lucru este de domeniul trecutului, deoarece in prezent avem GPS pe telefoane mobile, tablete sau chiar la masinile noastre.

GPS-ul nu mai este un dispozitiv fizic, ci este direct incorporat in ceasuri inteligente, navigatii, telefoane, tablete sau aplicatii de logistica si transport.

Algoritmii de recomandare

Algoritmii de recomandare reprezinta probabil cea mai invizibila inventie din industria online. Probabil ai observat deja ca, in functie de navigarea ta pe internet, primesti recomandari de produse sau servicii.

Si asta nu e tot. Eu cel putin am observat ca, atunci cand vorbesc cu persoane despre anumite produse, imediat in perioada urmatoare primesc reclame despre produsele despre care am vorbit.

Asadar, algoritmii de recomandare invata comportamentul tau pentru a-ti oferi continut personalizat. Impactul este unul major.

In primul rand, creste engagement-ul pe retelele de socializare. Algoritmii de recomandare pot determina ce cumparam sau ce ascultam si ne poate influenta alegerile politice. Despre cea din urma a fost un mare scandal la alegerile anulate din decembrie 2024 din Romania, unde pe platforma Tiktok au fost recomandate o multime de video-uri cu un anumit candidat.