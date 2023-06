31 de miliardari au mai mulți bani decât numerarul deținut de Trezoria SUA

Nivelul de numerar deţinut de Trezoreria SUA se prăbuşeşte spre un nivel periculos de scăzut. 31 de miliardari valorează mai mult decât are Trezoreria în numerar.

La închiderea şedinţei din 25 mai, Trezoreria avea doar 38,8 miliarde de dolari în numerar, potrivit celor mai recente date federale. Aceasta este în scădere de la peste 200 de miliarde de dolari la începutul acestei luni şi se apropie de nivelul minim de 30 de miliarde de dolari, conform CNN.

Pentru context, 31 de miliardari valorează fiecare mai mult decât cele 38,8 miliarde de dolari în numerar ale guvernului federal, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Unii dintre ei, cum ar fi mogulul din industria modei Bernard Arnault, valorează mult mai mult. Arnault, preşedintele producătorului de bunuri de lux LVMH, are o avere netă estimată la 193 de miliarde de dolari. Miliardarul Tesla, Elon Musk, are o avere de 185 de miliarde de dolari, iar fondatorul Amazon, Jeff Bezos, are o avere netă de 144 de miliarde de dolari.

Lista celor 31 de miliardari care au o avere mai mare decât totalul în numerar al "Unchiului Sam" include nume cunoscute precum Michael Dell, legendarul investitor Warren Buffett şi cofondatorul Facebook Mark Zuckerberg, dar şi miliardari cu profil mai mic, cum ar fi miliardarul francez Francois Pinault şi preşedintele Chanel, Alain Wertheimer.