45 de pedofili care plănuiau să mănânce copii au fost arestați pentru o sumedenie de acuzații de sex cu minori VIDEO

Patruzeci și cinci de pedofili au fost arestați de autoritățile din Greenville County, Carolina de Sud, sub acuzații care variază de la trafic de copii, trafic de persoane, abuz sexual asupra copiilor și canibalism.

"Șeriful ne-a povestit despre un bărbat despre care a spus că vrea să mănânce un copil. Da. Să o mănânce ca în canibalism, iar acesta a fost doar unul dintre detaliile șocante pe care le-am auzit la acea conferință de presă", a declarat un reporter local. "Un domn a vrut să i se aducă un copil pe care să îl mănânce, să îl canibalizeze fizic", a confirmat șeriful Will Lewis. "Acesta era Justin Teeter Bensing", a continuat reportajul, "care, de asemenea, potrivit acestui mandat, plănuia să răpească un copil și să o facă să își bea propriul pipi pentru a-l excita".

"Vreți să vorbim despre depravarea umanității? Uitați-vă la acești oameni", a spus șeriful Lewis, înainte de a explica că unul dintre suspecți "a luat o pastilă pentru disfuncție erectilă înainte de a ajunge acolo. "Și apoi s-a injectat cu testosteron în organele genitale. Totul în timp ce credea că se întâlnește cu un copil de 14 ani, ca mulți dintre cei care au bătut la această ușă". Poate că a venit timpul ca mass-media mainstream să revadă din nou informațiile despre Pizzagate cu un ochi mai avizat.â

45 People Arrested For Being Child Predators, Prostitutes, Human Traffickers, Child Traffickers & Wanting To Eat Children, Yes Cannibalism



“Sheriff told us about a man who he said wanted to eat a child. Yes. Eat her as in cannibalism, And that was just one of the shocking… pic.twitter.com/8teMA2heUO