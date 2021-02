49 de studenti in anul I la Drept la Universitatea Bucuresti propusi pentru exmatriculare pentru fraudare la examene

Conducerea Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti urmeaza sa decida in privinta propunerii de exmatriculare a 49 de studenti din cadrul institutiei de invatamant.

Potrivit informatiilor ajunse in spatiul public, cei 49 de studenti, inmatriculati cu totii in anul I, au fraudat mai multe examene, prin intermediul aplicatiei WhatsApp. Studentii rezolvau impreuna subiectele, pe grupuri special dedicate infiintate pe aplicatia de social media, si au fost descoperiti facand schimb de filmulete cu metode de fraudare.

"Nu am mai avut in istoria facultatii si nici a universitatii o astfel de situatie, este o premiera. Au mai fost studenti exmatriculati pentru frauda, dar niciodata nu au fost propusi atat de multi. Pentru spiritul de justitie, echitate si corectitudine pe care trebuie sa il cultivam in facultatea de drept este socant sa constatam un asemenea fenomen, e cu totul contrariant pentru principiile pe care ar trebui sa le insuflam viitorilor magistrati, avocati, juristi, profesionisti ai dreptului sa descoperim in stadiul formarii lor initiale o asemenea incalcare a acestor principii", a declarat Razvan Dinca, rectorul facultații.