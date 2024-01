A fost descoperită o proteină care ar putea încetini îmbătrânirea și preveni bolile legate de vârstă

Oamenii de știință japonezi au identificat o proteină care ar putea juca un rol esențial în menținerea a două structuri subcelulare asociate cu îmbătrânirea și apariția anumitor boli, scrie Euronews.

Această nouă proteină ar putea oferi noi oportunități pentru tratarea afecțiunilor legate de vârstă.

Proteina ajută la îndepărtarea organitelor deteriorate, subunități ale celulei care îndeplinesc sarcini importante în cadrul acesteia și sunt vitale pentru funcționarea ei.

Două dintre acestea - mitocondriile și lizozomii - ajută la producerea de energie în celule și, respectiv, la menținerea sănătății acestora.

Deteriorarea acestor organite a fost asociată cu îmbătrânirea și cu diverse afecțiuni, inclusiv cu boli neurodegenerative, cum ar fi Parkinson, Alzheimer, Huntington și scleroza laterală amiotrofică (ALS).

Într-un nou studiu publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, oamenii de știință de la Universitatea Osaka din Japonia și de la alte școli de medicină afirmă că proteina numită HKDC1 ajută la protejarea atât a mitocondriilor, cât și a lizozomilor.

„Modularea funcției HKDC1 ar putea preveni senescența celulară, care este legată de îmbătrânire și de bolile legate de vârstă", a declarat pentru Euronews Next autorul principal al studiului, Shuhei Nakamura, profesor de biochimie la Universitatea de Medicină din Nara.

Senescența celulară este atunci când celulele încetează să se dividă, ceea ce poate împiedica celulele să devină canceroase, dar contribuie la îmbătrânire. Cercetătorii au declarat că unele studii sugerează că prevenirea senescenței poate contracara îmbătrânirea umană și bolile legate de vârstă

De asemenea, acest studiu menționează în mod specific că HKDC1 ar putea avea un impact asupra cancerului pulmonar și hepatic.

„Senescența celulară este suspectată de cauzarea multor boli legate de vârstă, inclusiv boli neurodegenerative, boli cardiovasculare, fibroză și fragilitate", a declarat Nakamura.

„Așadar, funcția HKDC1 are un potențial impact asupra acestor boli prin prevenirea senescenței celulare".

Vidyani Suryadevara, instructor de radiologie la Universitatea Stanford, a declarat pentru Euronews că această „nouă descoperire identifică un mecanism molecular critic care afectează simultan mai mult de un organit în celulă".

Ea a spus că ar putea dezvălui „o nouă țintă moleculară pentru dezvoltarea de noi medicamente senolitice" care să vizeze senescența celulară.

Mitocondriile acționează pentru a crea energie pentru o celulă. Atunci când sunt deteriorate, acestea ar trebui să fie eliminate pentru ca celula să poată supraviețui.

Bolile neurodegenerative pot apărea atunci când se acumulează mitocondrii deteriorate, potrivit cercetătorilor de la Harvard.

Îndepărtarea mitocondriilor deteriorate are loc printr-un proces numit „mitofagie" și depinde de proteinele numite PINK1 și Parkin.

Oamenii de știință au descoperit acum că proteina HKDC1 și interacțiunea acesteia cu o altă proteină numită TF(Transition Factor EB) este esențială pentru această eliminare a mitocondriilor deteriorate.

De asemenea, au descoperit că reducerea HKDC1 a interferat cu repararea lizozomală.

„HKDC1 este localizat în mitocondrii, nu-i așa? Ei bine, se pare că acest lucru se dovedește a fi, de asemenea, esențial pentru procesul de reparare a lizozomilor", a adăugat Nakamura într-un comunicat.

„Vedeți, lizozomii și mitocondriile intră în contact unul cu celălalt prin intermediul unor proteine numite VDACs. În mod specific, HKDC1 este responsabilă de interacțiunea cu VDACs; această proteină este esențială pentru contactul mitocondrie-lizozom și, astfel, pentru repararea lizozomală".

Cercetătorii spun că întreținerea mitocondriilor și a lizozomilor era puțin înțeleasă la acest moment.