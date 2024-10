A fost descoperit Sfântul Graal? Datele care ar putea schimba istoria VIDEO

În arabă "Trezoreria" este cunoscută drept "Al-Khazneh" (vistieria faraonului). Scopul exact pentru care a fost folosită aşa-numita "Trezorerie" nu este cunoscut, dar unii arheologi sunt de părere că ar fi putut fi un mausoleu pentru regele nabateean Aretas al IV-lea Philopatris.

Cinefilii îşi pot aminti locaţia din celebrul film de aventuri "Indiana Jones and the Last Crusade" (1989) pentru că respectivul mausoleu a fost filmat drept locul în care se afla Sfântul Graal - cupa din care Iisus a băut la Cina cea de Taină.

New secret tomb found in the ancient city of Petra contains the remains of at least 12 humans and a 'Holy Grail' cup https://t.co/UQ45SjET3s pic.twitter.com/vGOJmA5tTU

- Daily Mail Online (@MailOnline) October 14, 2024

În timpul săpăturilor arheologii au descoperit fragmente de ceramică. Unul dintre schelete ţinea un vas din ceramică asemănător unui potir, conform unui comunicat al Universităţii scoţiene St. Andrews.

Sedimentele şi materialele găsite în necropolă indică faptul că aceste înmormântări s-au produs între jumătatea secolului I î.Hr şi începutul secolului II d.Hr., conform unei analize coodonate de Tim Kinnaird, cercetător la Şcoala de Ştiinţe ale Pământului şi de Mediu din cadrul Universităţii St Andrews.

Deocamdată nu se ştie cine au fost cei 12 oameni îngropaţi acolo, iar arheologii continuă cercetările

Mormântul a fost descoperit în timpul lucrărilor de teledetecţie efectuate de Richard Bates, geofizician la Universitatea St Andrews.

"Descoperirea este de importanţă internaţională pentru că doar foarte puţine morminte complete din perioada regatului Nabateean au fost recuperate la Petra până acum", susţine Richard Bates într-un comunicat. "Mormintele, bunurile din ele şi rămăşiţele omeneşti pot oferi noi date care să completeze ceea ce ştim despre cum a fost ridicat oraşul Petra şi cine erau nabateenii", a mai adăugat el.

Regatul Nabateean a cunoscut apogeul în partea de sud a Iordaniei în urmă cu aproximativ 2.000 de ani

Rutele caravanelor treceau prin acest regat iar Petra a devenit un oraş important cu o arhitectură unică. Romanii au preluat controlul asupra acestui regat în cursul secolului II d.Hr., iar Petra a intrat în declin la scurt timp după aceea.

Necropola nou descoperită este probabil mai veche decât "Trezoreria" şi ar putea contribui la datarea acesteia, risipind controversele cu privire la vârsta sa, conform lui Laurent Tholbecq, profesor de arheologie la Centrul de Cercetare a Patrimoniului din cadrul Free University din Bruxelles, care nu a participat la descoperire.

"Datarea lui Al-Khazneh, care este de mult timp subiect de controverse şi care este acum plasată în primul sfert al secolului I d.Hr. va fi stabilită prin analiza artefactelor descoperite în acest mormânt", a explicat Tholbecq pentru Live Science.