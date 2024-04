A murit cunoscutul economist si fost ministru Ilie Șerbănescu. Scrisoarea către toți românii

Ilie Şerbănescu, economist și fost ministru al reformei în guvernul Victor Ciorbea, a decedat în urma unei lungi suferinţe, la vârsta de 81 de ani.

"Cu Sfânta Împărtășanie, pe care a primit-o chiar ieri, Ilie a plecat de lângă noi. Dumnezeu să-l ierte!", este mesajul trimis, luni dimineață de soția sa, Cristina, pe pagina ei de Facebook, conform realitatea.net.

George Simion, liderul partidului AUR, a comentat și el: „România e de azi mai săracă. Un patriot, economistul Ilie Șerbănescu, s-a dus la Cer azi dimineață. Ieri primise Sfânta Împărtășanie. Miercuri va avea loc slujba de înmormântarea la biserica Cașin. Drum lin printre stele, maestre! Dumnezeu să vă odihnească în pace la dreapta Sa", a spus Simion.

Ilie Șerbănescu s-a născut la 20 iulie 1942, în București. A absolvit Academia de Studii Economice din București. A devenit doctor în economie, încă din 1976. Lucrarea sa „Corporațiile transnaționale" a rămas singura perspectivă, pe aceeași temă, până în 1989, în literatura românească de specialitate.

Este autor al unor lucrări printre care „Reforma economică în România: jumătăţile de măsură dublează costurile sociale" (1994), „România sub tirania cifrelor mici" (2002, Columbia University), "România, o colonie la periferia Europei", 2016, și „Colonialismul actual și colonia sa România," 2018.

De asemenea, Ilie Serbanescu este autorul unei scrisori către români care a devenit virala pe Internet:

Scrisoare dureroasă deschisă către toţi românii,

Aici m-am născut, mi-am petrecut copilăria, mi-am făcut studiile şi am muncit până când am ieşit la pensie. Am muncit 42 de ani din care 22 pentru propăşirea socialismului şi 20 pentru revenirea capitalismului.

Acum sunt la pensie.

Să nu credeţi cumva că m-am pricopsit. Chivernisesc banii în primul rînd pentru plata facturilor, curentul electric, gaze, apa curentă, cablu tv, internet, telefon şi câte altele.

- Tot uitindu-mă prin facturi am observant că eu, ca şi dumneavoastră, plătesc apa la o companie numită Apa Nova, care e o companie franţuzească, dar îmi vinde apă românească pentru că, cu siguranţă, nu o aduce din Franţa. Deci eu, atunci când fac duş sau când îmi fac un ceai, îl fac cu apă românească, dar banii mei pleacă în Franţa.

- Curentul electric îl plătesc la o companie italiană numită Enel. Deci, cum am aprins un bec, am deschis o supapă prin care banii mei se scurg în Italia. Sunt convins că nici Enelul nu-mi vinde curent italian.

- Gazul metan îl plătesc la GDF Suez (Gaz de France Suez ), firmă tot franţuzească ce îmi vinde mie şi multor altora gaz metan românesc, dar banii noştri pleacă să se integreze în UE.Telefonul, indiferent că-l plătesc la Telecom, Vodafone, Orange sau Cosmote, îmi mai zboară din portofel nişte bani către zări străine.

- Cablul TV şi internetul le plătesc la RCS & RDS. Patronul lor, pe nume Zoltan Teszary, locuieşte la Budapesta şi nu ştie nici el dacă e român sau nu.

- Ce să vă mai spun că, dacă bag benzină în rezervor, m-am integrat şi cu maşina în Europa sau în Rusia.

- Ferească Dumnezeu de vreun împrumut la bancă, pe care mărturisesc că nu l-am făcut, dar sunt sigur că mulţi au fost nevoiţi să-l facă şi acum plătesc dobânzi grele şi comisioane către bănci străine fiindcă, în afară de CEC, nu mai e nici o bancă românească.

- Dacă umplem coşul cu merinde la supermarket, iarăşi aruncăm cu banii peste mări şi ţări fiindcă marfa e aproape 90% de import.

Deci...... toată lumea consumă şi nimeni nu mai produce nimic, iar banii românilor se scurg în afara ţării. Recordul de a creşte datoria publică la 30 miliarde de euro...ne aparţine!

Cât mai poate dura o asemenea situaţie?

Dumnezeu să ne lumineze mintea!....

Cât timp vom mai putea trage apa la Bucureşti ca să facem plata la Paris, ca şi până acum?

Fă un bine ţării tale! Citeşte şi dă mai departe! Aşa, poate, Dumnezeu va lumina mintea unora şi altora!!!



Cu drag,

Ilie Şerbănescu