Simpozionul de la Bacău: Reducerea utilizării pesticidelor și îngrășămintelor, precum și optimizarea consumului de apă, contribuie la protejarea mediului

In ultima perioada auzim tot mai des ca ne confruntam cu o criza a apei la nivel mondial, ceea ce va duce in urmatorii ani la catastrofe greu de gestionat. Apa insemna viata! Tocmai de aceea este responsabilitatea noastra, a fiecaruia dintre noi, sa gestionam inteligent aceasta resursa pretioasa. In agricultura, apa si solul sunt vitale.

Mai putine chimicale in sol, mai multa viata in oameni! Solul merita un respect aparte, nu putem sa deozitam tot felul de deseuri, riscand astfel sa il transformam intr-un imput. Solul nu este doar pamantul pe care il calcam, este un organism viu si tocmai de aceea trebuie tratat cu respect. In aceaste zile la Bacau a a vut loc a XII-a ediție a simpozionului „Soluții științifice inovatoare în agricultură" - un eveniment care marchează nu doar continuitatea unei misiuni, ci și o nouă etapă de maturitate în ceea ce înseamnă știința aplicată în agricultură.

Ion Neculcea: "Din respect pentru fermieri, pentru sol și apă, am creat cel mai inovator ingrasamant pe baza de azot cu scopul de a împăca ambele parti: fermierii și producția agricolă pe de o parte , solul și apa, pe cealalta parte. Acest fertilizant este o compoziție din azot organic și Molibden capsulată într-un înveliș din sulf elementar.", spune fondatorul companiei care a creat produsul.

"Tehnologia nu înseamnă doar tractoare mai mari, înseamnă și să punem azotul acolo unde trebuie, când trebuie și cât trebuie. Aceasta formula inovatoare incetinește eliberarea azotului. Învelișul de sulf acționează ca o barieră naturală, care se descompune treptat. Azotul ajunge la plantă exact când are nevoie, nu tot deodată. In ce priveste apa, fiecare granula reuseste sa retina apa si sa o ofere radacinilor impreuna cu elementele valoroase din interiorul ei.", mai spune Neculcea.

Sistemele fără arătură cresc conținutul de materie organică și reduc pierderea apei prin evaporare cu pâna la 50%. Tehnologia de însămânțare directă este o metodă agricolă inovatoare, care presupune plantarea semințelor direct în solul fără arătură sau discuire. Această metodă reduce semnificativ pierderea apei din sol. Semănătorile VSD, au fost dezvoltate special pentru însămânțarea directă pentru solurile dure din Italia. Însă din anul 2022 s-au dovedit a fi extrem de eficiente și pe toate tipurile se sol din România.

Concluzia simpozionului de la Bacău a fost că agricultura ultra-modernă nu este doar o tendință, ci o necesitate pentru a asigura securitatea alimentară într-un context de schimbări climatice și de cerere tot mai mare de alimente. Tehnologiile avansate permit o agricultură mai eficientă, mai sustenabilă și mai productive. Reducerea utilizării pesticidelor și îngrășămintelor, precum și optimizarea consumului de apă, contribuie la protejarea mediului.