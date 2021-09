A murit cunoscutul jurnalist Horia Alexandrescu unul dintre cei mai importanti făcători de gazete din Romania

Jurnalistul și gazetarul Horia Alexandrescu a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Știrea a fost confirmată chiar de către fiica acestuia, Anca Alexandrescu.

Horia Alexandrescu s-a născut la 9 aprilie 1947, în București și a fost ziarist, director și fondator al unor gazete în peisajul media de după anul 1989, autor a 6 volume de publicistică, moderator al mai multor emisiuni de televiziune, președinte al Fundației Române pentru Jurnalism. Mai putina lume stie faptul ca Horia Alexandrescu iubea muzica de calitate si a fost si un tobosar talentat in cateva formatii de jazz si rock.

A absolvit Institutul de Educaţie Fizică şi Sport şi Facultatea de Ziaristică, din cadrul Academiei "Ştefan Gheorghiu". Debutează în presă în anul 1971 la ziarul "Sportul", iar apoi devine redactor al acestei publicaţii. Din anul 1977 scrie la "Scânteia Tineretului", iar din 1989 activează la secţia sport a "Tineretului Liber". După anul 1989 este secretar general de redacţie la "Tineretul Liber", iar apoi redactor-şef adjunct la aceeaşi publicaţie. În anul 1990 a înfiinţat "Sport Star".

În toamna anului 1990, alături de Adrian Sârbu şi de alţi 5 jurnalişti a fondat cotidianul "Curierul Naţional", fiind totodată şi directorul general al publicaţiei. În 1992 vinde toate acţiunile pe care le avea la "Curierul Naţional", iar în 1993 părăseşte ziarul înfiinţat în 1990 şi pune bazele unui nou cotidian, "Cronica Română", la care este şi director general. Părăseşte acest ziar în anul 2001 şi înfiinţează cotidianul "Independent".

În 2004 a realizat şi moderat o emisiune la Televiziunea Română, "Cafeneaua politică", emisiune premiată cu Premiul pentru jurnalism "Pamfil Şeicaru". În 2009, o emisiune cu acelaşi titlu, "Cafeneaua Politică", este moderată de Horia Alexandrescu la postul de televiziune OTV, iar in urma cu cativa ani a realizat-o si moderat-o la Canal 33. Horia Alexandrescu a fost in ultima vreme si editorialist al ziarului "Ziuanews" si semna o valoroasa rubrica de sport in "Romania literara". Dumnezeu sa-l odihneasca!