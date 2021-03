A murit după o oră de fitness. Este mersul la sală sanătos? Medic: Nu e pentru oricine. Aveți grijă la aceste simptome!

Un caz recent al unei femei de 49 de ani care a murit în urma unui accident vascular cerebral după o oră de sport readuce în discuție necesitatea unor controale medicale inainte de a face efort susținut.

Specialiștii atrag atenția că riscul este cu atât mai mare cu cât poate fi vorba de afectiuni nedescoperite. De altfel, sunt țări precum Italia care cer obligatoriu o adeverință medicală atât pentru adulți, cât și pentru copii înainte de începerea unei activități sportive.

Bogdan Popescu, medic neurolog: E un eveniment tragic. Trebuie să facem tot ce putem ca să evităm astfel de evenimente tragice. Aș vrea să spun că mișcarea este la baza vieții. Nu putem trăi fără mișcare, mai mult, mișcarea înțeleaptă, și știind despre ce ar trebui să facem, și ce putem, să facem ce este esențial pentru păstrarea stării de sănătate.

Aș vrea să încep cu asta, ca să nu discreditez ideea de mișcare fizică ușoară, sau moderată, pe care noi, medicii, o recomandăm, plecând de la situația identificată a unui pacient sau a unui om care nu este pacient, nu este bolnav. Ce ar trebui să facem? Ar trebui să cunoaștem mult mai bine starea de sănătate a populației. Și aici, noi suntem, cum ar fi - îmi pare rău să spun - mult în urmă. Adică, noi nu suntem în stare să diagnosticăm la nivel de prevenție - pentru bolile grave - să diagnosticăm tensiunea arterială, diabetul zaharat, dislipidemiile și toate aceste afecțiuni. Dacă le-am cunoaște, ar trebui să urmeze un plan personalizat de activitate fizică, cel mai bine, coordonat de medicul de familie.

Vreau să atrag atenția asupra unui lucru - deci, capacitatea noastră fizică depinde de nivelul de antrenament pe care îl avem în acest moment. Medicul care ar cunoaște patologia pe care o avem, sau dacă nu avem, ar putea să ne sfătuiască asupra gradului sau timpului de exercițiu fizic. Acest lucru nu știu dacă trebuie reglementat. Știu că există o soluție în Italia, sau în alte state, în sensul în care cineva merge la sală și face un anume tip de activitate fizică intensă. Asta ar putea suferi o reglementare, dar eu aș spune ceva mult mai simplu. Ar trebui să facem un program de prevenție a bolilor grave. Că vorbim de infarctul de miocard, de AVC, care sunt cei mai mari ucigași în țara noastră...

Deci să evităm ca un exercițiu fizic prea intens ar putea să determine un eveniment tragic. Ar trebui obligatoriu să existe această comunicare cu medicul de familie, dar și acestuia trebuie să i se ofere niște mijloace pentru a ajunge acolo. Adică să nu se înțeleagă greșit că sunt de vină medicii de familie. Noi trebuie să plănuim niște programe naționale de sănătate. OMS spune că am putea evita 80% din cazurile de AVC dacă am putea să facem prevenție.

Dacă am avea această explorare a factorilor de risc, atunci am putea să știm că un anume individ care este hipertensiv, care este diabetic, care are boală renală cronică și care în momentul de față nici nu știe că le are, să facă un tip de activitate ușoară. De exemplu, mersul pe jos în ritm normal este o activitate fizică ușoară. Mersul accelerat, rapid, e deja o activitate fizică moderată. Dacă alergi, depinde de cât de repede alergi. Dacă ridici greutăți, depinde de cât de mari sunt acele greutăți...

Deci, sportul trebuie încurajat, activitatea fizică ușoară moderată, dar la acest lucru trebuie să existe un sfat al unui medic avizat. Atenție, pentru cei care merg la sală! Apariția unei dureri în piept, în mână, sau în maxilar, amețeală, sau senzația de pierdere a stării de conștiență, de leșin, durerea de cap care apare la exercițiul fizic... lucrurile acestea, simptome care apar în timpul exercițiului fizic moderat sau intens, trebuie să ne facă obligatoriu să cerem părerea unui medic.