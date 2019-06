A murit unul dintre cei mai mari mafioti din istoria Statelor Unite ale Americii

Frank Lucas, unul dintre cei mai cunoscuti mafioti din istoria SUA, traficant faimos de droguri din Harlem, a incetat din viata aseara, la varsta de 88 de ani. Viata sa a fost subiect de film la Hollywood. El a fost interpretat de actorul Denzel Washington in "American Gangster", film produs in 2007.

Frank Lucas a cunoscut "succesul" in lumea interlopa in Harlem, desi s-a nascut in New Jersey si a crescut in Carolina de Nord. In anii '60 si '70, el a devenit cel mai mare traficant de droguri de pe coasta de est a Statelor Unite.

Lucas a facut milioane de dolari din traficul de droguri, dar si din alte activitati ilegale, inainte sa fie capturat. Autoritatile americane l-au prins in 1975 si i-au confiscat suma de 500.000 dolari. El a fost condamnat la decenii de inchisoare, dar a scapat dupa ce a depus marturii impotriva mai multor mafioti. El a facut doar 5 ani de puscarie. Ulterior, Frank Lucas a fost arestat din nou si a mai facut 7 ani de temnita, fiind eliberat pentru ultima data in 1991.

Viata lui Frank Lucas a stat la baza filmului American Gangster, regizat in 2007 de Ridley Scott, in care rolul principal i-a fost atribuit lui Denzel Washington. Lucas a fost intervievat dupa aparitia filmului de Associated Press si a spus ca ii pare rau pentru ca indirect a omorat multi oameni.

"Drogurile ucid. Am facut niste lucruri teribile si imi pare foarte rau", spunea el atunci. In 2012, la varsta de 81 de ani, Lucas a avut din nou probleme cu legea, dupa ce ar fi incercat sa pacaleasca statul american in privinta unor cecuri pentru asigurari sociale. Din pricina varstei inaintate si a starii de sanatate, nu a fost pedepsit.