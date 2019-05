ALDE Dolj: "Noi ramanem liberali. Domnul Tuță a ales alt drum!"

Deputatul Ion Cupă, Președinte ALDE Dolj, a facut o declaratie de presa: "I-am dat fostului nostru coleg Cristian Tuță, prin votul Biroului Politic Teritorial al ALDE Dolj, toată libertatea de a fi pesedist cu acte in regulă"

Biroul Politic Teritorial al ALDE Dolj a decis în unanimitate excluderea din partid a domnului Cristian Tuță, primarul comunei Bucovat, cel care s-a hotărât cu cateva luni in urmă sa fie alături de PSD Dolj. "Vrem sa-i dam posibilitatea domnului Tuta de a fi pe deplin devotat PSD dacă asa a ales. Noi cei din ALDE ramanem liberali convinsi. Daca dânsul, ales primar pe listele ALDE, a descoperit brusc că e de stanga este optiunea sa.Îi dorim succes "- apreciaza liderul ALDE Dolj, deputatul Ion Cupă. ALDE Dolj are in prezent o retea de organizatii consolidate in toate cele 111 localitati ale judetului Dolj fiind deschisa tuturor celor care impartasesc valorile liberalismului modern, principiile apararii drepturilor si libertatilor cetatenilor.

"ALDE Dolj si-a crescut puternic potentialul politic si electoral in ultimii doi ani.Speram intr-un rezultat cu doua cifre la nivelul judetului, pe 26 mai.De pe o asemenea baza vom putea obtine anul viitor prin votul doljenilor un portofoliu extins de primari, consilieri locali, consilieri judeteni care sa ne acrediteze ca una din fortele politice principale ale Doljului"- a mai precizat liderul ALDE Dolj. ALDE Dolj considera ca legislatia trebuie clarificată astfel incât sa fie reglementata mai clar situatia primarilor care in timpul mandatului se orienteaza catre o alta formatiune politică, explicit sau mascat.