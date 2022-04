Andrei Gușă după o amendă dictată politic pentru GOLD FM: CNA face propagandă nazistă!

După ce CNA a amendat Gold FM cu 50.000 de lei pentru propagandă rusă, ghiciți ce s-a întâmplat. Am fost chemați din nou în ședință. Ce s-a întâmplat în cadrul acestei ședințe? Vă fac un rezumat, scrie Andrei Gușă, patronul postului de radio, pe solidnews.ro.

"Dacă ultima dată au infirmat existența batalioanele Azov, acum au recunoscut existența lor. La ultima ședință au spus că nu există laboratoare biologice americane în Ucraina, că e propagandă rusă. Acum au recunoscut existența lor. Ultima dată au spus că nu există în România bebeluși ucraineni din mame surogat. Acum au admis că exista cel puțin 100. Este informație oficială. Și atunci, ce credeți că au făcut?

După ce i-am convins de veridicitatea informațiilor, ne-au „tăiat" microfonul și au trecut la dezbatere. S-au comportat ca și cum adevărurile spuse de noi sunt minciuni. De necrezut. Dar nu s-au oprit aici. Au mers mai departe. Ne-au explicat cum naziștii din Ucraina există, dar nu sunt naziști răi. Sunt de fapt, naziști buni. Da, da, ați auzit bine! Nu toți naziștii sunt răi. Fraților, asta se numește propagandă nazistă! Mai mult, se pare că suntem cam obligați să ii simpatizăm. Pentru că, nu-i așa, au avut doar vreo 2% în ultimele alegeri din Ucraina. Bieții de ei. Noi, nenorociții de la Gold FM, am fost atât de diabolici încât am vorbit rău de săracii naziști din Ucraina. Am fost „dezechilibrați". Măi măi. În cazul ăsta, s-au simțit datori să ne echilibreze. Au găsit exorbitanta amendă de 110.000 lei ca fiind cea mai potrivită metodă de echilibrare. Un singur vot împotriva amenzii. Nici nu știu dacă ar trebui să îi mulțumim domnului care a votat împotriva deciziei. Eu m-aș simți jignit, să îmi mulțumească cineva pentru faptul că aplic legea. Fiind demnitate publică. Nu cred că îi vom mulțumi. Vom ataca în schimb în justiție restul membrilor, pentru abuz în serviciu. Dar și pentru trădare de țară. Vă explic și de ce.

Trebuie să continuăm parcursul pe care ni l-am asumat. Acestea a fost ultimul argument a lui Valentin Jucan pentru susținerea ilegalității odioasă de care au săvârșit-o. Adică? Adică este mai important parteneriatul cu SUA decât Constituția României. „Trebuie să ne continuăm parcursul". Acestea au fost cuvintele domnului Jucan. Cu care au fost de acord 7 din cei 8 membri CNA prezenți. S-a văzut asta la vot. Știți cum se numește asta? Trădare de țară! Nici nu vreau să mă gândesc câte articole și alineate din Constituția României au încălcat acești trădători de țară. Vor răspunde în instanță!

P.S. Noi, românii, am dobândit dreptul la liberă exprimare în revoluție, prin sânge și lacrimi. Acești nemernici vor să ne târască înapoi în comunism. Vor răspunde și în fața lui Dumnezeu, care este sus și ne veghează! Doamne Ajută!", concluzioneaza Andrei Gușă.