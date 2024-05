Ani de închisoare și lovituri de bici pentru un cunoscut regizor. Sentința, chiar înaintea de premiera filmului său la Cannes

Cunoscutul regizor iranian Mohammad Rasoulof, laureat cu Ursul de Aur la Berlinala din 2020, ar fi fost condamnat la mai mulţi ani de închisoare și lovituri de bici, cu doar câteva zile înainte ca noul său film să aibă premiera la Festivalul de film de la Cannes.

Presa susține că sentința vine în speranța că regizorul își va retrage noua peliculă, „Sămânța smochinului sacru/The Seed of the Sacred Fig" din competiție.

Avocatul său, Babak Paknia, a scris miercuri. 8 mai, pe reţeaua socială X că un tribunal din Teheran l-a condamnat pe Mohammad Rasoulof, în vârstă de 52 de ani, la opt ani de închisoare, dintre care cinci trebuie executaţi. Regizorul urmează, de asemenea, să fie pedepsit cu lovituri de bici.

"Mohammad Rasoulof a fost condamnat la opt ani de închisoare, împreună cu o amendă, confiscarea proprietății și biciuire pentru declarații publice și filmare", a anunțat avocatul său Babak Paknia la X.

Potrivit avocatului apărării, magistraţii au declarat că la originea pedepsei severe se află o încălcare a securităţii naţionale Avocatul acestuia a mai spus ca vizați de autorități sunt și actorii din film, care au fost chemați la interogatoriu.

"De asemenea, unora dintre actorii filmului li s-a interzis să plece din Iran și, conform declarațiilor lor, după câteva ore de interogatoriu, li s-a cerut să-i ceară regizorului să scoată filmul de la festivalul de la Cannes", a spus Paknia în postarea pe X.

Autoritățile iraniene speră ca presiunea pusă pe aceștia să îl oblige pe Rasoulof să-și retragă complet noul său titlu de competiție, „Sămânța smochinului sacru", din festival.

Filmul a fost selectat pentru a concura pentru Palme d'Or la cea de-a 77-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde va avea premiera pe 24 mai 2024.

Rasoulof a fost obligat, de asemenea, la plata unei amenzi. Confiscarea bunurilor a fost, de asemenea, menţionată.

Nu există deocamdată nicio confirmare a acestei hotărâri din partea autorităţilor judiciare iraniene. Unele media iraniene au preluat postarea avocatului.

Cu puţin peste un an în urmă, lui Rasoulof i s-a interzis să călătorească în străinătate.

Cineastul a fost eliberat din celebra închisoare Ewin din Teheran în februarie 2023, după aproximativ şapte luni de detenţie. Înainte de a fi încarcerat, el a criticat prăbuşirea unui centru comercial din oraşul Abadan din sud-vestul Iranului, eveniment soldat cu numeroşi morţi.

Rasoulof, care a fost recompensat cu Ursul de Aur la Berlinala din 2020 pentru filmul său filmul "There is No Evil", despre pedeapsa capitală în Iran, este considerat critic la adresa regimului din ţara sa.

El a trăit alternativ la Teheran şi la Hamburg şi şi-a continuat activitatea, în pofida faptului că i s-a interzis să facă filme.